Agadir affiche une croissance à 2 chiffres depuis le début de la saison hiver 2016/2017

Les différentes actions de l’ONMT et du CRT d’Agadir en faveur de la destination Agadir portent leurs fruits. Les nouveaux accords de partenariat conclus pour la saison hiver en cours ont contribué à la mise en place de 13 nouvelles ouvertures aériennes pour un peu moins de 100 000 sièges sur Agadir. Parmi ces 12 lignes, citons celle en provenance de Russie, une première durant une saison hiver et 7 autres du marché allemand. Ces nouvelles programmations ont permis à Agadir d’enregistrer une augmentation significative en Janvier de 26 % en arrivées et 30 % en nuitées.

Cette évolution positive des arrivées et des nuitées est aujourd’hui portée par les performances sur les principaux marchés. Durant le mois de Janvier, la France, 1er marché pour Agadir affiche une croissance en hausse de 21% en arrivées et près de 30% en nuitées. Idem pour les autres marchés majeurs que sont l’Allemagne avec des arrivées en hausse de 124%, le Royaume uni avec +25%, les Pays Bas +19%, la Scandinavie +12% ou encore la Russie avec +214%.

Les actions de stimulation des distributeurs ont été complétées par des opérations de communication sur l’ensemble des grands marchés, allant de la télévision en France et Royaume Uni, jusqu’à l’affichage en Allemagne en passant par une forte présence sur Internet et sur les réseaux sociaux de l’ensemble des marchés. Agadir a été mis en avant dans les chaines de télévision françaises à travers une capsule de témoignages et une campagne de sponsoring météo. Des centaines de prescripteurs ont aussi visité la destination Agadir, parmi ceux-là quelques 350 agents de voyage et Tour-opérateurs russes, une quarantaine de bloggeurs danois et une centaine de journalistes français.

L’ONMT et le CRT sont aujourd’hui en train de promouvoir Agadir à travers de nouvelles opérations sur les différents marchés, conformément à leur plan d’action 2017. Un avion sera ainsi basé à Agadir à partir du mois d’octobre 2017, d’où Il opérera sur de nouveaux marchés et apportera ainsi une capacité additionnelle de 126 000 sièges. De nombreuses actions de communication permettront de remplir ces sièges additionnels. Une campagne débutera en France à partir du mois de Mars, notamment sur le média RTL, pour mettre en avant les atouts de notre destination balnéaire. D’autres suivront en Allemagne et au Royaume Uni. Au niveau des relations publiques, plusieurs médias sont programmés dont Le magazine « Label », un grand magazine lifestyle polonais qui produira plusieurs articles autour de l’art de vivre à Agadir, 6 médias allemands en feront de même sur le thème du voyage d’hiver et la chaine TV France 2 diffusera très prochainement un reportage vantant les atouts touristiques d’Agadir et leurs accessibilités pour les personnes à mobilité réduite.

L’ONMT qui poursuit sa stratégie de hausse de l’attractivité d’Agadir et de mise en avant de la singularité de son produit auprès des touristes internationaux, s’appuie sur ses partenaires du CRT pour doubler les efforts et attirer les touristes en quête de balnéaire, et notamment les segments à forte valeur ajoutée que sont les golfeurs et les touristes séniors. La richesse de l’arrière-pays et sa dimension durable sont également mises en avant, tout comme le reste des composantes de la région comme Taroudant ou Tiznit.

Les perspectives pour l’année 2017 s’annoncent positives et le lancement d’un avion basé à Agadir avec de nouvelles routes renforcera la visibilité de la destination et son attractivité.