SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR L’INSCRIPTION

DU MOUSSEM MALGA ASSALIHINE ET LA ZAOUIA D’ASSA

SUR LA LISTE DU PATRIMOINE IMMATERIEL ET MATERIEL NATIONAL ET INTERNATIONAL

Comme nous l’annoncions sur ces mêmes colonnes, Le conseil provincial d’Assa Zag en collaboration avec le ministère des affaires culturelles ont organisé Mardi 28 fevrier2017 dernier; une rencontre d’échange et de discussion autour du projet d’Inscription du Moussem religieux annuel « Malga Assalihine » et de la Zaouïa d’Assa qui l’abrite sur la liste du patrimoine immatériel et matériel national dans un premier temps et sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO ultérieurement.

Cet rencontre interactive organisée au profit des différentes composantes dont notamment les élus ; le tissu associatif de la société civile ; les autorités provinciales et le ministère de la culture entre autres organismes intéressés par ce projet ambitieux aussi bien au niveau locale que régional et national est venue en application des recommandations de la première rencontre interactive tenue le 09 Décembre 2016 en marge du Moussem religieux annuel de la Zaouïa d’Assa « Malga Assalihine» organisé Sous le haut patronage de SM Le Roi Mohammed VI du 08 au 12 décembre 2016 dernier sous le thème :« Lier le présent au passé pour explorer l’avenir » et a été marqué par la signature d’une convention de partenariat entre le ministère des affaires culturelles, les conseil provincial d’Assa Zag et le conseil municipal d’Assa et les autorités locales donnant le coup d’envoi au processus du projet d’inscription de la Zaouïa et Kser d’Assa et du Moussem religieux annuel « Malga Essalihine » d’Assa sur la listes du Patrimoine National.

Dans une allocution d’orientation, le Gouverneur d’Assa Zag a tenue de signaler que cette province doit s’enorgueillir de sa richesse culturelle et patrimoniale et de sa richesse en biodiversité saharienne qui peuvent en faire une désitination dde choix aussi bien pour l’écotourisme que pour le tourisme culturel et religieux.

Pour sa part, le Président du Conseil Provincial d’Assa Zag a tenu de signaler la grande importance accordée de nos jours à la conservation et la protection du patrimoine universel a travers ce monde envahi par cette mondialisation qui menace notre patrimoine matériel et immatériel universel. Dans ce sens avait-il rappelé, le Guide suprême de la nation SM Le Roi Mohammed VI, lors de son discours du Trône en 2014; avait mis l’accent sur la grande importance que revêt notre capital immatériel. Aussi, avait-il ajouté, le patrimoine a une grande importance notamment puisqu’il reflète l’histoire et la civilisation du Peuple et contribue à l’émergence d’un peuple et de son identité culturelle et patrimoniale.

Lors de cette rencontre marquée par les allocutions respectives du président du conseil urbain d’Assa, du Directeur du patrimoine au ministère de la culture, du Directeur de l’Institut national de la culture et du patrimoine et du Directeurs régional du ministère de la culture dans la région de Guelmim Oued innoun et qui ont tous mis l’accent sur la nécessité de protection et de préservation du patrimoine matériel et immatériel notamment dans cette région du pays et particulièrement a Assa, des communications d’experts du ministère des affaires culturelles ont été données en traitant de différents sujets tels que l’accord sur la protection du patrimoine mondial (1972), l’Accord sur la préservation du patrimoine culturel immatériel (2003) et ce, en vue d’intéresser les participants aux différentes dispositions a entreprendre sur la voie du classement sollicité : Patrimoine immatériel et matériel national et international.

