Le Roi Mohammed VI en visite officielle de Travail et d’Amitié en Côte d’Ivoire : une visite à orientation hautement économique

Arrivé pour une visite officielle de Travail et d’Amitié, le 24 février 2017, à l’aéroport international « Félix Houphouët-Boigny » d’Abidjan, le Roi Mohammed VI a été accueilli chaleureusement par le Président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, qui était accompagné de la Première Dame de Côte d’Ivoire, Madame Dominique Claudine, ainsi par le peuple ivoirien et par les membres de communauté marocaine installés dans ce pays.

Le 27 février 2017, le Roi Mohammed VI a eu, au Palais Présidentiel, des entretiens en tête à tête avec le Président ivoirien, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, portant sur de nombreux sujets d’intérêt commun.

Par la suite, les deux Chefs d’Etat ont présidé la signature de 14 accords bilatéraux pour consolider un partenarial multi-sectoriel.

Ces accords concernent, entre autres, les domaines de la sécurité, de la santé, de la construction, des infrastructures routières, du financement des PME dirigées par des femmes, de l’emploi jeunes, de l’artisanat, des nouvelles technologies et du financement de logements pour les militaires ivoiriens.

Ci-dessous, liste des accords :

1. mémorandum d’entente de la mise en place du projet hexagone,

2. mémorandum d’entente pour le financement et acquisition des logements principaux pour les agents des Forces armées de Côte d’Ivoire,

3. mémorandum d’entente pour le projet de construction d’une unité industrielle pharmaceutique en Côte d’Ivoire,

4. convention de partenariat en vue de la souscription aux titres publics émis par l’Etat de Côte d’Ivoire en 2017,

5. convention relative à la mise en place d’un programme pour le financement de réseau routier en Côte d’Ivoire,

6. convention de partenariats relatifs aux financements des PME dirigées par les femmes,

7. convention carde portant sur le programme des compétences pour la compétitivité et l’employabilité,

8. convention cadre pour le développement de l’économie sociale, solidaire et de l’artisanat,

9. convention pour la création d’un techno-centre à Abidjan,

10. convention pour la mise en place d’un centre de traitement informatique,

11. convention relative au partenariat entre INOVAM et IVODIS,

12. mémorandum d’entente relatif à la modernisation et au maintien du parc de véhicules de transport routier de personnes et de marchandises,

13. mémorandum pour le développement de la logistique,

14. mémorandum d’entente en vue de la coopération dans les domaines des transports publics des voyageurs et de la sécurité routière.

Ces quatorze accords portent à 160 le nombre d’accords signés au total entre la Côte d’Ivoire et le Maroc depuis 2013.

Avec cette nouvelle visite du Roi du Maroc en terre ivoirienne et les accords signés en cette heureuse occasion, une plus grande dynamique à la coopération politique et économique entre le Maroc et la Côte d’Ivoire vient d’être insufflée afin de faciliter l’émergence d’un axe économique Rabat-Abidjan prospère au bénéfice de tous les citoyens ivoiriens et marocains et de consolider davantage le partenariat stratégique qui lie les deux pays.

Un axe qui confirme la ferme volonté du Roi Mohammed VI et du Président Ouattara d’ériger le modèle de co-développement en vecteur de lutte contre la pauvreté, de création de richesses et d’emplois mais aussi le renforcement de la compétitivité des entreprises des deux pays.

La Visite Officielle de Travail et d’Amitié en Côte d’Ivoire du Souverain marocain constitue une réelle opportunité pour booster les relations maroco-ivoiriennes dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant et identifier les moyens devant permettre de relancer la coopération entre les deux pays et de l’étendre à de nombreux domaines.

Pour rappel, les relations diplomatiques ivoiro-marocaines existent depuis le 16 août 1962 par la volonté de deux pionniers de l’Afrique moderne que sont Feu le Roi Hassan II et le défunt Président Félix Houphouët Boigny, qui ont tissé entre les deux pays des relations d’amitié qui ne sauraient se détériorer à l’épreuve du temps ; des relations séculaires d’amitié entre le Royaume du Maroc et la Côte d’Ivoire qui s’enrichissent davantage au fil de l’histoire, à la faveur de la coopération entre les deux pays et qui, sous le règne du Roi Mohammed VI, ont pris un coup d’accélération.

Les relations maroco-ivoiriennes sont, sans exagération aucune, excellentes et touchent les domaines de la santé, de l’économie, de la sécurité, mais aussi du culturel, avec la présence d’une importante communauté d’étudiants ivoiriens au Maroc bénéficiant de bourses marocaines, mais aussi du cultuel avec de solides liens qui unissent les adeptes de la confrérie Tijania de Côte d’Ivoire avec ceux du Maroc.

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la Côte d’Ivoire a toujours soutenu le Maroc pour préserver son intégrité territoriale dans le dossier du Sahara marocain et n’a eu de cesse de maintenir sa position dans toutes les instances.

Cette quatrième étape africaine de la présente tournée du Souverain marocain dans le continent apporte, au final, une nouvelle preuve supplémentaire de l’attachement du Royaume du Maroc à l’Afrique et à ses peuples et de la complicité Maroc-Afrique qui surpasse les politiques officielles.

Elle consacre l’axe Maroc-Côte d’Ivoire qu’avaient institué, par leurs volontés et leurs proximités, le Roi Hassan II et le défunt Président Félix Houphouët-Boigny, et qui vient d’être renforcé par leurs dignes successeurs, le Roi Mohammed VI et le Président Alassane Ouattara, avec la conclusion d’accords de coopération, tant politiques, stratégiques, sécuritaires, économiques et sociales.

La visite du Souverain Marocain revitalisera, sans conteste, les liens humains, politiques, économiques et d’investissements entre les deux pays, plus qu’amis, frères.