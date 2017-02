COLLEGES ET LYCEES SANS TABAC :

LYCCE ALLAL EL FASSI DE LA VILLE D’IFRANE

ABRITE UN ATELIER PROVINCIAL SUR

« La communication institutionnel, d’écoute et d’intermédiation »

Samedi 21 février dernier, le Lycée qualifiant Allal El Fassi d’Ifrane a abrité les travaux d’un atelier de formation en matière de communication institutionnel, d’écoute et d’intermédiation organisé par la Direction provinciale du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle d’Ifrane en collaboration avec l’Association Nationale pour les soins psychologiques et médicaux.

Animé et encadré par une pléiade d’éminents professeurs chercheurs et par médecins spécialistes, cet atelier provincial organisé dans la cadre du programme national « Collèges et lycées sans tabac » est ouvert à quelque 116 participants dont des Directeurs, des surveillants généraux et des enseignants et a été marqué par la présentation de plus d’une communication traitant de différentes thématiques dont notamment :

– « la place de la communication dans la médiation sociale et le projet d’établissement » présenté par Dr Nawal Mouhout du CHU Sahhan II de Fés ;

– « le concept de la rencontre d’ecoute » du Pr Abdelilah Hilali de l’Université My Ismail de Meknes ;

– « l’écoute et les troubles de la personnalité » présenté par Dr Nabil Chakouh de l’Université Mohammed Benabdellah de Fés,

– « le concept de l’intermédiation » présenté par Dr Zakaria Badri.

Baptisé « Collèges et lycées sans tabac », ce programme national lancé par le ministère de la santé a pour objectif de lutter contre le tabagisme et la première cigarette en milieux scolaire et particulièrement chez les collégiens et les lycéens.