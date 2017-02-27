امبيا تؤكد سحب إعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية” زامبيا تؤكد سحب إعترافها بما يسمى

أكد وزير شؤون خارجية زامبيا، فخامة السيد أري كالابا، إعلانه الصادر ب 9 يوليوز 2016 والمتعلق بسحب زامبيا إعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال وزير الشؤون الخارجية الزامبي “أجدد تصريحي في الرباط يوم 9 يوليوز 2016″، الذي كان قد أعلن فيه سحب زامبيا إعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية” وقطع جميع الروابط مع هذا الكيان.

كما ذكر وزير الشؤون الخارجية الزامبي بأن “زامبيا تدعم جهود الأمم المتحدة الرامية لإيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع الاقليمي حول الصحراء الغربية”، مشيرا إلى أن “زامبيا ترغب بالفعل في المساهمة، بشكل بناء، في هذه الجهود، من خلال موقف محايد ومنفتح على الأطراف المعنية و الحفاظ على حوار فاعل”.

وقال أري كالابا “هكذا، أؤكد من جديد موقف زامبيا”، مضيفا أن بلاده “تعتبر أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تشكل فرصة للأسرة القارية لدفع هذه القضية التي طال أمدها نحو حل ودي في إطار روح التوافق الإفريقية والحوار والاحترام المتبادل”

(ومع-25/02/2017)