Le Roi Mohammed VI et le Président guinéen, Alpha Condé, président la cérémonie de signature d’accords bilatéraux

Le 23 février 2017, le Roi du Maroc et le Président guinéen ont eu, au Palais Présidentiel de Conakry des entretiens fructueux portant sur les relations bilatérales et sur les questions de l’heure sur les plans régional, continental et international.

A la suite de ces entretiens, les deux Chefs d’Etat ont présidé la cérémonie de signature de 08 accords de coopération Maroc-Guinée dont voici la liste :

1. une convention relative à la mise à niveau de la ville de Conakry, signée par le ministre de l’Habitat et de la politique de la ville,

2. une convention-cadre de coopération pour la mise en place de projets d’agrégation de la production maïsicole en République de Guinée Conakry. Il a été signé, côté marocain, par le ministre de l’Agriculture et de la pêche maritime,

3. un accord portant sur la création d’un système de cadastre,

4. un accord de coopération ayant trait au secteur agricole et prévoit la réalisation d’un projet d’aménagement hydro-agricole d’une superficie entre 200 et 300 ha,

5. une convention de don relative au projet d’assainissement liquide de la ville de Conakry,

6. un mémorandum d’entente en matière d’assistance technique,

7. une convention de coopération relative au projet d’assainissement liquide de la ville de Conakry,

8. un protocole d’accord pour la fourniture de 100.000 tonnes d’engrais au profit de la République de Guinée.

Le 24 février 2017, le Roi Mohammed VI, accompagné du Président guinéen, ont accompli la Grande Prière du vendredi à la Mosquée Ahl Sunna Wal Jamaâ à Conakry, à l’issue de laquelle le Souverain marocain a fait don de 10.000 exemplaires du Saint Coran aux parties en charge de la gestion des affaires religieuses en République de Guinée.

Par la suite, les deux Chefs d’Etat ont effectué une visite du chantier de débarquement aménagé à Teménetaye dans la commune de Kaloum et une autre au chantier du complexe de formation professionnelle avant de s’informer de l’état d’avancement des travaux de construction de l’hôpital mère et enfant dans la capitale guinéenne.

Avant son départ pour Abidjan, capitale de la Côte d’Ivoire, le Souverain marocain lancera les travaux de construction de la nouvelle mosquée Mohammed VI au quartier Entag dans la commune de Matoto.

Cette visite de travail et d’amitié, entamée le 23 février 2017, du Roi Mohammed VI en République de Guinée est une nouvelle illustration de la vision perspicace et clairvoyante du Souverain en faveur du renforcement des relations bilatérales et de l’édification d’un véritable partenariat stratégique entre Rabat et Conakry dans le cadre d’une coopération Sud-Sud mutuellement avantageuse.

Les accords signés, jeudi à Conakry, entre le Maroc et la Guinée constituent une « grande opportunité » pour renforcer le partenariat maroco-guinéen notamment dans le domaine agricole.

