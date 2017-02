ASSA ZAG : SUR LA VOIE DU CLASSEMENT DU MOUSSEM

MALGA ASSALIHINE ET LA ZAOUIA D’ASSA

PATRIMOINE IMMATERIEL ET MATERIEL

NATIONAL ET INTERNATIONAL

En application des recommandations de la première rencontre interactive tenue le 09 Décembre 2016 en marge du Moussem religieux annuel de la Zaouïa d’Assa « Malga Assalihine » organisé Sous le haut patronage de SM Le Roi Mohammed VI du 08 au 12 décembre 2016 dernier sous le thème :« Lier le présent au passé pour explorer l’avenir », Le conseil provincial d’ Assa Zag en collaboration avec le ministère des affaires culturelles organise mercredi 1èr Mars 2017 prochain; une rencontre d’échange et de discussion autour du projet de Classement du Moussem religieux annuel – Malga Assalihine – et de la Zaouïa d’Assa qui l’abrite comme patrimoine immatériel et matériel national.

Pour ses organisateurs, cette rencontre est venue à point nommé pour lancer des recherches visant la mise en œuvres des richesses patrimoniales et culturelles dont jouie la région avec notamment son art oral et sa richesse géologique qui peuvent intéresser plus d’un chercheur et d’écotouriste.

Cette rencontre sera couronnée par la signature d’une convention de partenariat entre le ministère des affaires culturelles et le conseil provincial et les autorités locales.

Lors de cette rencontre, des communications d’experts du ministère des affaires culturelles s’articuleront autour de sujet différents tels que l’accord sur la protection du patrimoine mondial (1972), l’Accord sur la préservation du patrimoine culturel immatériel (2003) et ce, en vue d’intéresser les participants aux différentes dispositions a entreprendre sur la voie du classement sollicité : Patrimoine immatériel et matériel national et international.

MOHAMMED DRIHEM

