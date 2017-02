Accueil triomphal du Roi Mohammed VI, un grand leader africain, en République de Guinée.

Le Roi Mohammed VI est arrivé, le 23 février 2017, en République Guinée, en provenance de la République de Zambie, pour une visite de travail et d’amitié.

Cette 3ème étape de sa tournée africaine est chargée d’histoire, de symboles et de souvenirs encore vivaces dans le cœur des peuples guinéen et marocain.

En effet, les relations bilatérales solides d’amitié et de coopération entre les deux pays sont séculaires et sans cesse entretenues et vivifiées, favorisant les échanges entre les deux bords du Sahara.

Depuis le temps de nos glorieux ancêtres, les deux pays ont entretenu des relations d’amitié et de coopération à chaque fois renouvelées à travers de solides relations entre les Chefs d’Etat qui se sont succédé à la tête de leur pays qui ont favorisé les échanges entre les deux rives du Sahara.

La visite de travail et d’amitié du Souverain marocain en République de Guinée, la troisième après celle de mars 2014, constitue un geste d’amitié remarquable du Roi Maroc à l’endroit du Président Alpha Condé et du peuple guinée pour leur soutien sans faille au Maroc sur le dossier du Sahara marocain ; un soutien qui a vu le Maroc réintégrer sa famille institutionnelle, l’Union Africaine.

Aussi, dès son arrivée à l’aéroport international Gbessia de Conakry, le Roi Mohammed VI a t’il été accueilli par le Président Alpha Condé et de nombreuses personnalités civiles et militaires Guinéennes.

De plus, le Souverain marocain a été accueilli triomphalement à Conakry par des milliers de personnes guinéennes qui l’ont ovationné chaleureusement avec des chants et des danses exécutés par des troupes folkloriques, digne de sa stature internationale et à la hauteur de l’amitié séculaire qui lie les deux pays.

L’accueil chaleureux, s’est poursuivi tout au long du trajet séparant l’aéroport international Gbessia de Conakry de la résidence officielle du Roi Mohammed VI, où il a été constaté une forte mobilisation des Guinéennes, des Guinéens, des Marocaines et des Marocains venus souhaiter au Roi du Maroc la bienvenue en scandant « le Roi Mohammed VI est l’ami sûr de la Guinée et des Guinéens ».

La visite du Souverain marocain en République de Guinée contribuera, sans nul doute, à booster les liens historiques, économiques, religieux, culturels, politiques et de fraternité entre les deux pays avec la signature de nouveaux accords pour consolider une coopération plus féconde entre Conakry et Rabat.