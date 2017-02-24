وزارة الداخلية تشرع في عملية بحث واحصاء وتجميع المعلومات بخصوص المواقع الالكترونية الخبرية

بدأت وزارة الداخلية داخل التراب الوطني بحملة للقيام بعملية احصائية للمواقع الإلكترونية ــ الجرائد الالكترونية ــ من خلال تجميع مختلف المعلومات والمعطيات المتعلقة بكل جريدة الكترونية ، وهل تتوفر على اسس قانونية ، مثل ( المقاولة الاعلامية ، والمستوى الثقافي لمدير الجريدة ، ايداع ملف الموقع لدى المحكمة المختصة …الخ ) ، كما تتضمن الاستمارة ايضا مدى إلتزام هذه المواقع بالمهنية وفق قانون الصحافة…

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية من خلال مراسلة قامت بها في الموضوع، نبّهت إلى تناسل وتكاثر المواقع الإلكترونية التي تصف نفسها بالخبرية ـــ والتي تقدر حسب بعض الاحصائيات الف 1000 موقع الكتروني ـــ مبرزة أنّ بعض هذه المواقع تفتقد للمهنية وقد تكون مجانبة للصواب فيما تنشره ، بالاضافة الى كون العديد من اصحاب هذه المواقع انشأوها خصيصا لأجل الارتزاق ، وممارسة الابتزاز رغم عدم توفرهم على اية مؤهلات ثقافية ، او شواهد جامعية …مما تسبب في تمييع الحقل الاعلامي ، وكذا الاساءة اليه بفعل هذه التصرفات التي اصبحت منتشرة ” على عينيك يا بن عدي ”

واننا اذ نصفق لهذه العملية التي تباشرها وزارة الداخلية ، ونتمنى ان تكون نزيهة ، وصارمة في عملية البحث التي ستجريها بخصوص هذه المواقع خصوصا المواقع التي لا تحمل من الصحافة الالكترونية الا الاسم ، وبذلك نعتبر انه قد حان الأوان لتقنين الصحافة الالكترونية وحمايتها من كل المتطفلين والمرتزقين بالصحافة والاعلام .