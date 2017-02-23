النقابة الوطنية للتعليم العالي المكتب المحلي كلية الطب والصيدلة- وجدة : بيــــــان

النقابة الوطنية للتعليم العالي

المكتب المحلي

كلية الطب والصيدلة- وجدة

وجدة في: 20/02/2017

بيــــــان

تدبير مالي عشوائي ينذر باحتضار وشيك للمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة

عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي جمعا عاما استثنائيا يوم 14 فبراير 2017 تم فيه تدارس مجموعة من الإشكالات التي يعرفها المركز الاستشفائي الجامعي يمكن تلخيصها فيما يلي:

– إشكالية ترسيم بعض الأساتذة المساعدين فوج 17 فبراير 2014 مع حرمانهم من الممارسة الاستشفائية بدون أي سند قانوني.

– حالة التخبط والشلل الوشيك التي تعيشها إدارة المستشفى الجامعي فيما يخص التدبير المالي نوجزها في النقط التالية:

– عدم صرف تعويضات الأساتذة عن الحراسة والخدمة الإلزامية منذ 2014 (أي منذ تدشين المستشفى الجامعي)

– التعيينات المتأخرة وعدم صرف تعويضات رؤساء المصالح.

– عدم بذل إدارة المستشفى أي مجهود يذكر من أجل تحصيل تعويضات الأساتذة عن الحراسة خلال مزاولتهم بمستشفى الفارابي سنة 2012-2013.

– عدم صرف مستحقات مختبرات الادوية والمعدات الطبية وشركات الصيانة لمُدد تصل إلى ثلاث سنوات وتأخر طلبات العروض لسنة 2017 مما يهدد المركز الاستشفائي الجامعي بالشلل وتردي مستوى الخدمات.

أمام هذه الوضعية المقلقة جدا وبعد نقاش مستفيض وجاد شارك فيه جل الأساتذة ووقفوا فيه على مواطن الخلل تقرر ما يلي:

– تثمين قرار اللجان الثنائية القاضي بترسيم الأساتذة المساعدين مع متابعة الملف على الصعيد الوطني والتمسك بحق الأساتذة في العمل والممارسة الاستشفائية.

– طلب التعجيل بتعويض الأساتذة عن الحراسة والخدمة الإلزامية وتعويض رؤساء المصالح عن المسؤولية مع مراجعة تواريخ التعيينات.

– طلب أداء مستحقات الأساتذة عن الحراسة خلال مزاولتهم بمستشفى الفارابي سنة 2012-2013.

– صرف مستحقات مختبرات الأدوية والمعدات الطبية وشركات الصيانة لضمان السير العادي للمصالح الاستشفائية.

– استعداد الأساتذة الأطباء بوجدة للانخراط في جميع المبادرات التي من شأنها تجاوز هذه الوضعية في إطار الحوار الجاد والمسؤول وتدبير الملفات في إطار المقاربة التشاركية مع احتفاظهم بحقهم في كافة أشكال التصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

مرفقات:

– نسخة موجهة إلى السيد عميد كلية الطب والصيدلة بوجدة.

– نسخة موجهة إلى مدير المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة

– نسخة موجهة إلى رئيس جامعة محمد الأول بوجدة.

– نسخة موجهة إلى السيدة الوزيرة المنتدبة للتعليم العالي.

– نسخة موجهة إلى السيد وزير الصحة.