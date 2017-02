Le Roi Mohammed VI en Zambie : une visite officielle historique au service du partenariat Sud-Sud

A sa descente d’avion à l’aéroport international “Kenneth Kaunda” de Lusaka, au terme de sa visite officielle au Ghana, le Roi Mohammed VI a été accueilli, le 19 février 2017, par le Président de la République de Zambie, Edgar Chagwa Lungu.

Un accueil des plus chaleureux a été réservé au Roi du Maroc à l’intérieur de l’aéroport où des troupes folkloriques zambiennes ont exécuté des chants et des danses traditionnelles en signe de bienvenue au Souverain.

Le lendemain, le 20 février 2017, le Souverain marocain, a eu au Palais Présidentiel à Lusaka, des entretiens en tête-à-tête avec le Président de la République de Zambie, Edgar Chagwa Lungu. Ces entretiens constructifs ont été marqués par des échanges de vues sur des questions bilatérales et régionales d’intérêt commun.

A l’issue de ces entretiens, les deux Chefs d’Etat ont présidé au Palais Présidentiel de Lusaka la cérémonie de signature de 19 accords gouvernementaux et de partenariat économique entre les deux pays, couvrant de multiples domaines tels les consultations politiques, les services aériens, la protection des investissements, la finance, les assurances, l’enseignement, la formation, le tourisme, l’agriculture, la technologie, l’industrie, les mines et les énergies renouvelables. Voici liste de ces accords .

– un accord de coopération dans le domaine de l’éducation, de la formation et de l’apprentissage,

– un accord relatif aux services aériens,

– un accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements,

– un mémorandum d’entente de coopération industrielle,

– un mémorandum d’entente dans le secteur agricole,

– un mémorandum d’entente entre le ministère zambien des mines et du développement minier et l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM),

– un accord de coopération dans le domaine du développement des projets d’énergies renouvelables,

– un mémorandum d’entente dans le domaine du tourisme entre l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et Zambia Tourism Agency,

– un mémorandum d’entente entre l’Agence zambienne du développement et l’Agence spéciale de Tanger Med (TMSA),

– un mémorandum d’entente entre l’Agence zambienne du développement et Casablanca Finance City Authority (CFCA),

– un mémorandum d’entente pour la mise en place d’un Conseil d’affaires,

– un mémorandum d’entente entre le Groupe du Crédit Agricole du Maroc et la Banque de développement de Zambie,

– un mémorandum d’entente entre Attijariwafa Bank et Zambia National Commercial Bank,

– un mémorandum d’entente entre la Banque Centrale Populaire et Zambia National Commercial Banque,

– un accord de coopération technique entre la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurance et de Réassurance et l’Association des Assureurs en Zambie,

– une convention de coopération pour le développement d’une assurance des récoltes en Zambie entre la Mutuelle Agricole Marocaine d’Assurances (MAMDA) et Zambia State Insurance Corporation,

– un mémorandum d’entente entre MAMDA-Re et la Société Zambienne de Réassurance à responsabilité limitée,

Tous ces accords s’inscrivent en droite ligne de l’orientation du Roi Mohammed VI tendant à renforcer le partenariat Sud-Sud. Ces accords constituent également un cadre juridique approprié, à même de structurer une collaboration fructueuse aussi bien entre les gouvernements des deux pays, qu’entre leurs opérateurs privés.

A noter, qu’en prélude à la visite officielle du Roi Mohammed en Zambie, les opérateurs économiques marocains ont rencontré leurs homologues zambiens à l’occasion d’un forum d’affaires Zambie – Maroc en vue de créer des ponts entre les deux économies.

Cette visite officielle du Souverain marocain en Zambie constitue une impulsion majeure aux relations économiques entre les deux pays.

Avec cette visite officielle du Roi Mohammed VI en Zambie, le Maroc vient de réaliser une percée historique en Afrique Australe.