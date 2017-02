LA FÉDÉRATION ROYALE MAROCAINE DE SKI ET MONTAGNE ORGANISE. LE CHAMPIONNAT DU MAROC DE SKI ALPIN

En application de son calendrier sportif fédéral annuel au titre de la saison 2016-2017, la Federation Royale Marocaine de Ski et Montagne (FRMSM) À organisé Lundi 20 Fevrier 2017 dernier à la station de ski et montagne d.oukaimeden une compétition nationale de ski alpin comptant pour la championnat du Maroc au titre de la saison 2016-2017 en cours .

Ouvert devant les Tops du Ski alpin national, cette édition 2016-2017 du championnat du Maroc à connu la participation des tops 40 du classement national général toute catégorie confondue représentant 13 clubs affiliés à la FRMSM venant d’Ifrane,Azrou, Meknes, Casablanca, Marrakech, Asni et d’Oukaimeden.

Lors de ce chamoionnat national de ski alpin qui à été marquée par la participation des éléments de l’équipe nationale “B” Hamza Lerhenane; Tacheroune Anouar et Aouich Yassine sociétaires du Ski Club Ifrane et Id Yahia MEHDI de l’ASUC; ce dernier de la categorie JUNIOR (U 21) de l’ASUC proclamé champion du Maroc après avoir traverser les 34 portes du slalom tracé à l’occasion par la commission nationale en 57″09 a surclassé son coéquipier national Yassine Aouich de la catégorie senior (U 21) du Ski Club Ifrane classé sous champion de la saison avec un chrono de 59″86 suivi par le junior (U 21) Ait Omar Mohamed de l.AOSSM qui a réalisé un chrono de 1’00″45.

Chez les Dames la jeune Ala Halkhams de la categorie des U16 sociétaire du Ski Club Ifrane proclamée championne du Maroc de la saison apres avoir traverser les memes 36 portes du slalom en 1’24″54 a pour sa part surclassé la skieuses Hakima Errachidi de la categorie U18 du Ski Club Azrou classée sous championne avec un chrono de 1’34″22 suivie en troisième position par Laamiri.Manarapport des U16 sociétaire du Club ismailia de Meknes qui a réalisé un chrono de 1’58″09.

Ainsi . Le Club de l.ASUC s’est classé premier par équipe en totalisant un cumul de ses trois meilleurs temps de 3’06″30 suis du Ski Club Ifrane 03’09″13 en deuxième position et les FAR qui ont totalisé un cumul de 3’11″10.

La cérémonie de remise de la Coupe de la fete du trône au Ski Club Ifrane à été présidée par le président de la FRMSM en presence du président de la commune d’Oukaimeden,des membres du comité directeur de la FRMSM, des présidents des Clubs présents et des athletes et quelques parents mordus de la pratique du ski alpin.

Les résultats détaillés de cette compétition nationale du ski alpin marocain se présentent comme ci après:

Chez Homme

Catégorie U30

1- Aouich Yassine SKI CLUB IFRANE

2- Lerhenane Hamza SKI CLUB IFRANE

Catégorie U21

1- Id Yahia Mehdi ASUC CASA

2- Ait Omar Mohamed AOSSM

Catégorie U18

1- Youssef Zouhir SKI CLUB IFRANE

2- Laghrar Hicham ASUC CASA

Catégorie U18

1- Mouidi Rabie SKI CLUB IFRANE

2- Akram Ouketto SKI CLUB IFRANE

Catégorie U14

1- Tourati Younes Club Ismailia

2- Driouech Youssef SKI CLUB AZROU

Chez les Dames

Catégorie U18

1- Errachidi Halima SKI CLUB AZROU

Catégorie U16

1- Halkhams Aya SKI CLUB IFRANE

Catégorie U14

1- Laamiri Manar Club Ismailia

2- Errachidil Jihan SKI CLUB AZROU

Drihem Mohammed

NB : Les photos par ordre en attacher sont de

1) champion Id Yahia Mehdi

2) S/champion Yassine Aouich

3) championne Aya Halkhams