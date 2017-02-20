بيان المجلس الوطني للجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي‎

بيان المجلس الوطني

عقد المجلس الوطني للجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي دورته الأولى يومه السبت 18 فبراير 2017 ابتداء من الساعة الثالثة زوالا بمقر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالدار البيضاء.

وبعد تدارسه ، بمسؤولية تاريخية و وعي مواطني، ما آلت اليه أوضاع التعليم العمومي المدرسي و الجامعي من اختلالات بنيوية عميقة، و وقوفه على محاولات تصفية ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي في المرفق العمومي للتربية و التكوين، و التي كان آخرها السعي لتمرير مسودة القانون الاطار الذي أحاله رئيس الحكومة المنتهية ولايته على المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي و القاضي بإلغاء ما تبقى من “مجانية” التعليم الثانوي التأهيلي و العالي، من خلال محاولة الزام الأسر المغربية بأداء رسوم عن استفادة بناتها و أبنائها من حقهم في التعليم كخدمة عمومية في المستويين المذكورين، و كذا تفويت المؤسسات التعليمية للمستثمرين الخواص، المحليين و الدوليين، في اطار ما يسمى “بالشراكة عمومي-خصوصي” . يعلن للرأي العام ما يلي:

– رفضه المطلق لخوصصة التعليم وتسليعه خضوعا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية والمساس بما تبقى من “مجانية” التعليم العمومي في مختلف مستوياته،

– مطالبة الدولة ب:

1-تحمل مسؤولياتها لضمان الحق في تعليم عمومي مجاني، علمي، معمم، موحد وجيد لجميع بنات وأبناء الشعب المغربي على قدم المساواة، وذلك من خلال:

° الرفع من قيمة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم بما يتلاءم مع متطلبات تأهيل التعليم العمومي المدرسي والجامعي،

° توفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة والقارة بما يتلاءم مع تزايد أعداد المتعلمين والغاء مرسوم التشغيل بالعقدة.

2-الغاء كل التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع التعليم الخصوصي على حساب المدرسة والجامعة العموميتين، وسحب مسودة القانون الإطار والرأي الاستشاري رقم 02/2016 الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في نونبر 2016. وكذا القانون 12/86 المنظم لما يسمى ب «الشراكة عمومي-خصوصي”.

وبعد المصادقة على الميثاق التأسيسي للجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي وبرنامجها النضالي المرحلي، قرر المجلس الوطني ما يلي:

– تثمين كل المبادرات والخطوات النضالية التي قامت بها السكرتارية المنبثقة عن اللقاء التشاوري الثالث، كما تم تطعيمها بممثلين عن الهيئات الجديدة،

– تثمين ودعم كل المبادرات النضالية الوحدوية التي يخوضها التنسيق النقابي ومختلف التنسيقيات الفئوية بقطاع التربية الوطنية،

– تثمين ودعم المعركة التي تخوضها الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة ضد تسفيه مادة الفلسفة،

– تأكيد دعمه وانخراطه في المعارك المشروعة التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين والمجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي،

– شجب القرارات المجحفة واللاقانونية القاضية بالإعفاء من المهام التي طالت العديد من المسؤولين التربويين والإداريين بقطاع التربية الوطنية وغيرها من القطاعات الحكومية لأسباب سياسية،

– تثمين مبادرات تأسيس جبهات إقليمية بكل من سيدي بنور وأزيلال ودعوة كل الهيئات والتنسيقيات المنخرطة في الجبهة الوطنية وكل الغيورات والغيورين على المدرسة والجامعة العموميتين الى التعجيل بالتنسيق على مستوى الأقاليم والجهات بغرض تأسيس جبهات إقليمية أو جهوية للدفاع عن التعليم العمومي،

– دعوة كل الهيئات والتنسيقيات المنخرطة في الجبهة الى المشاركة المكثفة في المسيرة التي دعا لها التنسيق النقابي يوم الأحد 19 فبراير بالرباط ومسيرات الأقطاب التي دعت لها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد في نفس اليوم بكل من الرباط، تطوان، مكناس، أكادير، أسفي ووجدة. وكذا المسيرة الوطنية للمجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي يوم 25 فبراير بطنجة.

الدار البيضاء في 18 فبراير 2017

المجلس الوطني