السيد رئيس الحكومة وسقوط غرناطة !

لقد أخبرتنا كتب التاريخ أن آخر ملوك غرناطة و هو أبو عبد الله محمد الثاني عشر (1460 – 1527)المشهور بأبي عبد الله الصغير ،عندما سلّم مفاتيح آخر دولة إسلامية للملكين الكاثوليكيين”إيزابيلا وفيرناندو” سنة 1492م ، ثمّ همّ مغادرا تلك المدينة رفقة عائلته وحاشيته، صعد ربوة تطلّ على غرناطة و حمرائها ثم زفر زفرة ألم وتحسّر على ضياع ملكه ، وانقراض دولة الإسلام بالأندلس على يديه . و لما رأته أمّه على ذلك هذه الحال، خاطبته بكلمات قاسيات تنفطر لها الجبال ، قالت تلك الجملة الشهيرة التي انتشرت كانتشار النار في الهشيم ،حتى أصبحت ملاصقة لصورة أبي عبد الله الصغير في الذاكرة العربية ، قالت له : (ابك كالنساء مُلكا لم تُدافع عنه كالرجال).. بكاء لن يجدي أبدا ، ما دام أنه جاء كنتيجة حتمية لإخلاف الموعد مع التاريخ الذي لا يرحم المتخلفين ، و لا المفوتين للفرص .

ألا يشبه حال رئيس الحكومة المكلف اليوم حال عبد الله الصغير هذا ؟ . فلماذا يبكي بنكيران أو يتباكى و يشتكي أو يتشاكى من التماسيح الضارية والعفاريت غير المرئية تارة ، و ممـا يسميه بالتحكم تارة أخرى ، و من التعطيل”البلوكاج” مرات أخرى ، و هو الذي هلل و طبل من قبل ،لمثل هذا التعطيل ،عندما تصدر آنذاك حزب الاتحاد الاشتراكي نتائج الانتخابات ؟ وقد كان أصدر حينها بيانا يقطر تشفيا وحقدا على قوى الكتلة الديموقراطية . و بالخصوص على الوزير الأول المكلف وقتها المناضل النقي ” عبد الرحمان اليوسفي” .. ثم ألم يكن بإمكان السيد بنكيران فعل أكثر مما كان ، خاصة وأنه جاء ممتطيا زخم الشارع الغاضب خلال الربيع المغربي ، الذي كان بإمكانه حينها توظيفه لفائدة المواطن المقهور و تقزيم وقص ريش الفساد المستشري في البلاد ؟.

لكنه مع الأسف ، انقلب على ربيع المغاربة ، وأحاله إلى خريف مقفر و مخيف ، مثلما تنكر للشارع الذي قذف به إلى الحكم بشكل فاجأ أكثر المتفائلين .تنكر لكل ذلك، مفضلا الارتكان إلى الفساد و مهادنة لصوص هذا الوطن ، فاصبح بقدرة قادر، من محارب للفقر إلى محارب للفقراء ، ومن مناضل ضد الفساد إلى راع وحام و مشرعن له .. فلما التباكي الآن على أعتاب التماسيح و العفاريت التي كان بالأمس القريب يشير إليها بالبنان إيماء لا تصريحا . والتي لا يزال إلى اليوم يسعى لاسترضائها و كسب ودّها و عطفها خوفا تارة و طمعا تارات أخرى . فمتى يعتبر المعتبرون من التاريخ ، و يكفوا عن تضييع الفرص التاريخية لتغيير حياة الناس نحو الأفضل ، ومتى يكفوا عن بيع الأوهام ، وتسويق الأكاذيب للناس، فسيأتي يوم لن يجدوا فيه من يصدقهم و لو كانوا صادقين ، إلى أن يفاجئهم التاريخ بحالهم و يفرض عليهم مآلهم قسرا، كما كان مآل أبو عبد الله آخر ملوك المسلمين ببلاد الأندلس..

فكم يا ترى عندنا من عبد الله الصغير ، في وطننا العربي الكبيــــــــــر ؟! .

محمد المهدي – تاوريرت

19 فبراير 2017