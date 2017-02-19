الزيارة الرسمية لجلالة الملك إلى جمهورية غانا

وزيرة الخارجية الغانية: زيارة جلالة الملك لغانا تشكل منعطفا هاما في مسار العلاقات التي تجمع الرباط بأكرا

أكدت وزيرة الخارجية والاندماج الإقليمي الغانية السيدة شيرلي أيوركور بوتشيوي، أن الزيارة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لجمهورية غانا تشكل منعطفا هاما في مسار العلاقات التي تجمع الرباط بأكرا.

وقالت السيدة أيوركور بوتشيوي في تصريح للصحافة، “إننا سعداء للغاية بزيارة جلالة الملك لجمهورية غانا، فهي بالتأكيد تشكل منعطفا هاما في مسار العلاقات التي تجمع بلدينا”، مضيفة أن هناك الكثير من المجالات التي بوسع الرباط وأكرا التعاون بشأنهما.

وأضافت الوزيرة أن غانا ترحب وتثمن عاليا عودة المغرب لمؤسسة الاتحاد الإفريقي، مشيرة إلى أن البلدين منسجمان ومتفقان حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحسب الوزيرة الغانية، فإن الوفد الهام من الفاعلين الاقتصاديين الذين يرافقون جلالة الملك خلال هذه الزيارة، يدل على الأهمية التي تحظى بها غانا لدى المملكة، قائلة “نحن كوزراء بحكومتي البلدين يتعين علينا العمل على تيسير إنجاز استثمارات الفاعلين الاقتصاديين في كلا الاتجاهين”.

السيد مزوار: زيارة جلالة الملك لغانا ستعطي دفعة قوية لتعزيز العلاقات الثنائية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، يوم الجمعة بأكرا، إن الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لجمهورية غانا، ستعطي دفعة قوية لتعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف السيد مزوار في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار الرؤية الموحدة والإرادة المشتركة لقائدي البلدين حيال تعزيز التعاون جنوب- جنوب الذي يستشرف مستقبلا أفضل، ستتيح إيجاد أرضية من شأنها التأسيس لتعاون متقدم وتعزيز تقاطع وجهات النظر حول دور البلدين في استتباب السلم والأمن الإقليمي.

وسجل السيد مزوار أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بمناسبة هذه الزيارة متعددة ومتنوعة، حيث ستساهم لا محالة، في تنويع مجالات الشراكة ووضع الآليات اللوجستيكية والتمويلية اللازمة من أجل تفعيلها، مشيرا إلى أن الدورة الثانية للجنة المختلطة المغربية- الغانية ستنعقد خلال السنة الجارية بعد تلك المنعقدة في المغرب.

من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن غانا التي تعد بلدا نموذجيا لطالما التزم من أجل نصرة القضايا الهامة بالنسبة للقارة، دعم بشكل قوي ولعب دورا هاما في دعم عودة المغرب لمؤسسة الاتحاد الإفريقي.

يشار إلى أن لقاء جمع بين عدد من الوزراء المغاربة ونظرائهم الغانيين، انعقد اليوم بالقصر الرئاسي بأكرا، وذلك من أجل بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الأهمية بالنسبة لكلا البلدين.

وجاء هذا اللقاء الوزاري قبيل مراسم التوقيع على 25 اتفاقية ثنائية بين حكومتي البلدين والشراكة قطاع عام/ قطاع خاص، والتي ترأسها جلالة الملك بمعية رئيس جمهورية غانا فخامة السيد نانا أكوفو آدو.

السيدة مريم بنصالح شقرون: في سياق عولمة متعثرة، يتعين على إفريقيا رسم طريقها ووضع خارطة مصيرها

قالت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيدة مريم بنصالح شقرون، يوم الجمعة بأكرا إنه “في سياق عولمة متعثرة، يتعين على افريقيا رسم طريقها ووضع خارطة مصيرها، مع رفع التحديات المشتركة المرتبطة بخلق فرص الشغل، وصعود الأسواق والمحافظة على هويتها”.

وأضافت السيدة مريم بنصالح، في كلمة خلال ترؤس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرئيس الغاني فخامة السيد نانا أكوفو آدو مراسم التوقيع على 25 اتفاقية للتعاون الثنائي، “نتوفر على الموارد الضرورية لانتاج الثروة المحلية التي يتعين أن يستفيد منها، قبل كل شيء، الأفارقة أنفسهم”.

وتابعت في هذا الصدد أن تحقيق تنمية افريقيا سيكون رهينا ب”قدرة سياساتنا على الاستفادة من مواردنا الطبيعية الوافرة، ومن دينامية شبابنا ورأسمالنا البشري المتميز”.

وأشارت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن اقتصاد غانا، كما هو الشأن بالنسبة للاقتصاد المغربي، لم يستغل بعد مؤهلاته كاملة، داعية إلى “إطلاق مسلسل تطويره من خلال مشاريع مشتركة”.

وأكدت أنه اليوم، و”بفضل القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعمل المقاولات المغربية في أزيد من 20 بلدا افريقيا، وفي كافة القطاعات، وتحظى بدعم شبكة مالية قوية عرفت مؤسساتنا البنكية كيف تبنيها في 26 بلدا”.

وذكرت بأن المنتدى الاقتصادي المغربي- الغاني، الذي عقد مؤخرا في أكرا، بمشاركة 150 مقاولا، شكل مناسبة لاستكشاف سبل جديدة للتعاون، مضيفة أن هذا المنتدى وضع أسس اندماج جديد جنوب-جنوب.

وأوضحت، في هذا السياق، “لقد حددنا مجالا واسعا للاستثمارات وقطاعات للتعاون تشمل كافة تجمعاتنا القطاعية، بالإضافة إلى اجتماعات ولقاءات ثنائية”.

ومكنت هذه الاجتماعات من تحديد العديد من مجالات التعاون، في قطاعات المعادن والطاقات المتجددة، على الخصوص، والخدمات المالية والفلاحة والصناعة الغذائية وتكنولوجيا الاعلام والسياحة والصناعة الصيدلانية.

من حهته ذكر رئيس الغرفة الوطنية الغانية للتجارة والصناعة السيد نانا أبياجيي دانكاووسو، بالنجاح الذي شهده منتدى الأعمال المغربي الغاني، المنعقد الشهر الماضي بأكرا، والذي التأمت خلاله ثلة من الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين، من أجل بحث السبل الكفيلة بتطوير الاستثمارات في كلا الاتجاهين والنهوض بالمبادلات التجارية الثنائية.

وأوضح في هذا الصدد أن هذا المنتدى الهام، مكن من إيجاد ارضية ملائمة للشراكة في عدد من المجالات الواعدة، وذات القيمة المضافة العالية، من قبيل الفلاحة والصناعات الغذائية وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والقطاع البنكي.

وخلص الى أن الحكومة الغانية مدعوة الى بذل جهود مضاعفة لتحسين مناخ الاستثمار، بما من شأنه إحداث المزيد من فرص الشغل وانعاش الاقتصاد الوطني الغاني.

رئيس جمهورية غانا يقيم مأدبة غداء رسمية على شرف جلالة الملك

أقام رئيس جمهورية غانا فخامة السيد نانا أكوفو آدو، يوم الجمعة بالقصر الرئاسي بأكرا، مأدبة غداء رسمية على شرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي كان مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، والوفد المرافق لجلالته.

وفي مستهل هذه المأدبة، جرى عزف النشيدين الوطنيين المغربي والغاني.

حضر هذه المأدبة، نائب الرئيس وأعضاء الحكومة وعدد من الفاعلين الاقتصاديين وسامي الشخصيات الغانية.

جلالة الملك ورئيس جمهورية غانا يترأسان مراسم التوقيع على 25 اتفاقية للتعاون الثنائي

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولاي اسماعيل، ورئيس جمهورية غانا فخامة السيد نانا أكوفو آدو، يوم الجمعة بالقصر الرئاسي بأكرا، مراسم التوقيع على 25 اتفاقية ثنائية بين حكومتي البلدين والشراكة قطاع عام/ قطاع خاص.

وفي مستهل هذا الحفل، ألقى رئيس الغرفة الوطنية الغانية للتجارة والصناعة السيد نانا أبياجيي دانكاووسو، كلمة ذكر فيها بالنجاح الذي شهده منتدى الأعمال المغربي الغاني، المنعقد الشهر الماضي بأكرا، والذي التأمت خلاله ثلة من الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين، من أجل بحث السبل الكفيلة بتطوير الاستثمارات في كلا الاتجاهين والنهوض بالمبادلات التجارية الثنائية.

وأوضح في هذا الصدد أن هذا المنتدى الهام، مكن من إيجاد ارضية ملائمة للشراكة في عدد من المجالات الواعدة، وذات القيمة المضافة العالية، من قبيل الفلاحة والصناعات الغذائية وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والقطاع البنكي.

وخلص الى أن الحكومة الغانية مدعوة الى بذل جهود مضاعفة لتحسين مناخ الاستثمار، بما من شأنه إحداث المزيد من فرص الشغل وانعاش الاقتصاد الوطني الغاني.

من جهتها، قالت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيدة مريم بنصالح شقرون، إنه “في سياق عولمة متعثرة، يتعين على افريقيا رسم طريقها ووضع خارطة مصيرها، مع رفع التحديات المشتركة المرتبطة بخلق فرص الشغل، وصعود الأسواق والمحافظة على هويتها”.

وأضافت السيدة مرين بنصالح في كلمة مماثلة “نتوفر على الموارد الضرورية لإنتاج الثروة المحلية التي يمكن أن يستفيد منها، قبل كل شيء، الأفارقة أنفسهم”.

وقالت إن تتحقيق التنمية بإفريقيا سيكون رهينا ب”قدرة سياساتنا على الاستفادة من مواردنا الطبيعية الوافرة، ومن دينامية شبابنا ورأسمالنا البشري المتميز”.

وفي ما يلي قائمة الاتفاقات الموقعة:

+ الاتفاقيات الموقعة بين حكومتي البلدين:

– مذكرة تفاهم لمباشرة مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق حول تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وقعها كل من وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد ووزيرة الخارجية والاندماج الإقليمي السيدة شيرلي أيوركور بوتشيوي.

– اتفاقية حول منع الازدواج الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي في مجال الضريبة على الدخل، وقعها وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، ووزير المالية الغاني السيد كين أوفوري آتا.

– اتفاقية تتعلق بعرض مندمج لدعم صغار الفلاحين، وقعها وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة الغاني السيد أووسو أفريي أكوتو.

– بروتوكول للتعاون الصناعي وقعه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي ووزير التجارة والصناعة الغاني السيد ألان كييرماتن.

– مذكرة تفاهم بين المعهد المغربي للتقييس والسلطة الغانية للتقييس، وقعها كل من السيدين مولاي حفيظ العلمي وألان كييرماتن.

+ اتفاقيات الشراكة قطاع عام/ قطاع خاص

– مذكرة تفاهم تتعلق بإحداث مجلس للأعمال مغربي- غاني، وقعتها السيدة مريم بنصالح شقرون والسيد نانا أبياجيي دانكاووسو رئيس الغرفة الوطنية الغانية للتجارة والصناعة.

– التزام للقطاع الخاص العالمي لفائدة العمل المناخي وقعته كل من السيدة مريم بنصالح شقرون والسيد نانا أبياجيي دانكاووسو.

– مذكرة تفاهم تتعلق بمواكبة المقاولات المنتمية للغرفة الوطنية الغانية للتجارة من حيث التمويل والمصاحبة على الصعيد الدولي، والمساعدة في إحداث شراكات إستراتيجية، وقعها رئيس “بانك أوف أفريكا” السيد عثمان بنجلون والسيد نانا أبياجيي دانكاووسو.

– مذكرة تفاهم تتعلق بتمويل حاجيات الاستثمار والخزينة بالنسبة للمقاولات الغانية العضو في الجمعية الغانية للصناعات، وكذا مصاحبتها في مسلسل التنمية على المستوى الدولي من خلال شبكة البنك بكل من إفريقيا وأوروبا، وقعها السيدان عثمان بنجلون وجيمس أساري أدجيي رئيس الجمعية الغانية للصناعات.

– اتفاقية تتعلق بوضع “بانك أوف أفريكا” لخط تمويلي قيمته 10 ملايين دولار رهن إشارة الشركة الغانية للكهرباء من أجل تطوير القدرات التقنية بهدف تحسين معدل الكهربة بغانا، وقعها كل من السيدين عثمان بنجلون وروبرت دوامينا المدير العام للشركة الغانية للكهرباء.

– اتفاقية للتعاون التقني في مجال التأمين وإعادة التأمين، وقعها السيد محمد حسن بنصالح رئيس فدرالية التأمين وإعادة التأمين والسيدة أريثا دوكو رئيسة الجمعية الغانية للتأمين.

– مذكرة اتفاق بين التجاري وفا بنك وجي. سي. بي بانك ليمتيد. ووقعها السيدان محمد الكتاني الرئيس المدير العام للتجاري وفا بنك وصامويل ساربونغ المدير العام لجي. سي. بي ليمتيد.

– مذكرة تفاهم تتعلق بإرساء تعاون عام، ودعم عمليات التجارة الخارجية وتقاسم المخاطر بين المغرب وغانا ومختلف بلدان تواجد مجموعة البنك الشعبي المركزي، وقعها السيدان محمد بنشعبون المدير العام للبنك الشعبي المركزي وفرانك أدو، مدير “كال بنك”.

– مذكرة تفاهم تتعلق بتمويل الفلاحة الصغرى، وقعها السيدان طارق السجلماسي رئيس القرض الفلاحي للمغرب وجيمس أغبيدار عضو مجلس إدارة بنك التنمية الفلاحية.

– مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير مشاريع للطاقات المتجددة بغانا، وقعها كل من السيد مصطفى بكوري رئيس الإدارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقات المستدامة والسكرتير التنفيذي السيد ألفريد أوفوسو أهينكورا.

– مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين المكتب الوطني للهيروكاربورات والمعادن واللجنة الغانية للمعادن، وقعتها السيدة أمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيروكاربورات والمعادن والسيد توني أوبين المدير العام للجنة الغانية للمعادن.

– مذكرة تفاهم بين المكتب الوطني المغربي للسياحة والمركز الغاني لإنعاش الاستثمارات، ووقعها السيدان عبد الرفيع زويتن المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة ويوفي غرانت المدير العام للمركز الغاني لإنعاش الاستثمارات.

– مذكرة تفاهم تتعلق بإرساء إطار للتعاون الثنائي يهم تبادل الخبرات في مجالات الاستغلال، التفويت، المجال التقني، التركيبة المالية، التكوين وغيرها، وقعها السيد فؤاد البريني رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط والسيد ميكاييل اوكييري بافي ، السكرتير التنفيذي ل “غانا فري زونس بوورد”.

– مذكرة تفاهم بين “إثمار كابيتال” والصندوق الغاني للاستثمار في البنيات التحتية، وقعها السيدان طارق الصنهاجي المدير العام لإثمار كابيتال وستيف نارتي الرئيس المدير العام للصندوق الغاني للاستثمار في البنيات التحتية.

– اتفاقية تتعلق بالشراكة الإستراتيجية بين “إثمار كابيتال” والصندوق الغاني للاستثمار في البنيات التحتية، وقعها السيدان طارق الصنهاجي وستيف نارتي.

– مذكرة تفاهم لتطوير التأمين الفلاحي، وقعها السيدان هشام بلمراح رئيس مجلس إدارة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا- م سي إم آ) وفريح إلياس أتريكي عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة الغانية للتأمين.

– مذكرة تفاهم بين “مامدا إر. أي” و”غانا إر. إي” ووقعها السيدان هشام بلمراح وسيث نيامادي المدير العام للشركة الغانية لإعادة التأمين.

– مذكرة تفاهم تهم التقريب بين أسواق الرساميل بالبلدين في تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة عن طريق السوق، والتصديق على مهنيي السوق، والتكوين المالي للعموم، وتشجيع الاستثمارات العابرة للحدود بين المغرب وغانا والنهوض بالمالية المستدامة، وقعتها السيدة نزهة حياة رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل والسيد ألكسندر ويليام المدير العام بالنيابة للجنة الغانية للتأمينات والسوق المالية.

– مذكرة تفاهم تتعلق بتبادل الخبرات والتجارب عبر تبادل الأطر بين بورصة الدار البيضاء وبورصة غانا: تنظيم تكوينات وتظاهرات مشتركة، الاكتتاب المتبادل بين البورصتين، بذل مجهودات من أجل ملاءمة القوانين بغية تيسير اندماج السوقين الماليين للبلدين، وقعها كل من السيدين كريم حجي المدير العام لبورصة الدار البيضاء وكوفي ياموا الرئيس المدير العام لبورصة غانا.

– مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك و”كيب 3 سيرفيسيز ليميتد أويل آنذ غاز”، وقعها السيدان محمد بنعودة المدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك وجيريمي ويلسون الرئيس المدير العام ل”كاب 3 سيرفيسيز”.

وتندرج هذه الاتفاقات في إطار تقوية روابط الشراكة والتعاون بين مختلف البلدان الشقيقة والصديقة بالقارة، وتعكس بشكل جلي الانخراط التام لجلالة الملك من أجل تعزيز تعاون جنوب- جنوب متضامن وفاعل، والذي جعل منه جلالة الملك أحد أسس السياسة الخارجية للمملكة، خدمة لمصالح الشعوب الإفريقية الشقيقة.

وبهذه المناسبة، أخذت لقائدي البلدين صورة تذكارية مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والغانيين.

جلالة الملك يجري بأكرا مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية غانا

أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الجمعة بالقصر الرئاسي بأكرا، مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية غانا فخامة السيد نانا أكوفو آدو.

وفي أعقاب هذه المباحثات، تبادل قائدا البلدين الهدايا الرمزية، قبل أن يوشح السيد نانا أكوفو آدو جلالة الملك بحمالة النجم الغاني، وهو أرفع وسام غاني يمنحه رئيس الجمهورية.

كما وشح صاحب الجلالة، رئيس جمهورية غانا بقلادة الوسام المحمدي، وهو أرفع وسام تمنحه المملكة.

وقال رئيس جمهورية غانا، في كلمة بالمناسبة، إن هذا التوشيح “هو اعتراف بريادتكم المتميزة، والتزامكم من أجل العدالة الاجتماعية والسلم، والاستقرار والديمقراطية ببلدكم، وكذا بدوركم المحمود في إرساء علاقات الصداقة مع غانا والبلدان الافريقية الأخرى الشقيقة”.

وأبرز الرئيس الغاني ما يتحلى به جلالة الملك من خصال حميدة، مؤكدا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يجسد ” الخصال الحميدة من نكران للذات ونزاهة وجدية وتواضع، واهتمام ” من أجل ضمان “رفاه الشعب المغربي، وخاصة المعوزين من أفراده”.

وأشار إلى أن “تفاعلكم مع حاجيات شعبكم وإصراركم على النزاهة والمبادئ الأخلاقية جعلتكم تحظون بالاحترام والاعجاب على الصعيد الدولي”.

وأضاف أن جلالة الملك دافع بحزم وساند تفعيل برامج تشجع على إحداث مؤسسات ديمقراطية مع فرص منصفة للجميع قصد ضمان النهوض بحقوق الانسان وتكريسها. وقال رئيس غانا في هذا الصدد، “تحت قيادتكم، ما فتئتم تعبرون عن الارادة في العمل بدون كلل مع البلدان الافريقية، بما فيها غانا”.

وأكد السيد نانا اكوفو ادو ، أنه منذ تولي جلالة الملك العرش، شهدت العلاقات الودية والمستديمة بين أكرا والرباط طفرة نوعية، مبرزا أنه تحت قيادة جلالته، سجلت العلاقات بين البلدين المزيد من التطور في مجالي التربية والتعاون العلمي.

حفل استقبال رسمي على شرف جلالة الملك بأكرا

أقام رئيس جمهورية غانا فخامة السيد نانا أكوفو آدو، يوم الجمعة بالقصر الرئاسي بأكرا، حفل استقبال رسمي على شرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. ولدى وصول جلالة الملك إلى القصر الرئاسي التحق جلالته بالمنصة الشرفية، حيث جرت تحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة، ترحيبا بمقدم جلالة الملك.

إثر ذلك، استعرض جلالة الملك تشكيلة من حرس الشرف الغاني أدت التحية الرسمية، قبل أن يلتحق مجددا جلالته، بالمنصة الشرفية، حيث جرى عزف النشيدين الوطنيين للبلدين.

بعد ذلك، توجه جلالة الملك نحو مدخل القصر الرئاسي، حيث وجد جلالته في استقباله رئيس جمهورية غانا فخامة السيد نانا أكوفو آدو.

ويرافق جلالة الملك في هذه الزيارة وفد يضم على الخصوص، مستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، والسادة صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بالنيابة، ونبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير السياحة بالنيابة، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنيابة، والحسين الوردي وزير الصحة، وناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وشخصيات مدنية وعسكرية.

(ومع-17/02/2017)

السيد ناصر بوريطة: الزيارة الملكية لغانا ستعطي “مضمونا أكثر كثافة” للعلاقات الثنائية

قال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد ناصر بوريطة، إن الزيارة الرسمية التي بدأها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عشية اليوم الخميس لجمهورية غانا، ستعطي “مضمونا أكثر كثافة” للعلاقات القائمة بين البلدين.

وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة أن “العلاقات القائمة بين المغرب وغانا جيدة، حيث ستعطي زيارة جلالة الملك، لا محالة، مضمونا أكثر كثافة لهذه العلاقات على المستوى الاقتصادي، لكن أيضا على مستوى المشاورات السياسية”، مضيفا أن هذه الزيارة ستشكل مناسبة للتوقيع على عدد من الاتفاقيات بين الفاعلين الخواص ومن ثم تعزيز الشراكة قطاع عام – قطاع خاص.

ويتمثل الهدف – حسب الوزير المنتدب- في فتح آفاق جديدة للتعاون بين جمهورية غانا التي تعد “بلدا وازنا وواحة للاستقرار بمنطقة غرب إفريقيا”.

وخلص إلى أن الزيارة الملكية لغانا تندرج في إطار الرؤية الإفريقية لجلالة الملك، والتي انعكس تجسيدها العملي في الزيارات المتعددة التي ما فتئ يقوم بها جلالته خلال السنوات الأخيرة لبلدان إفريقية شقيقة.

وكان جلالة الملك قد حل عشية اليوم الخميس بأكرا، في زيارة رسمية لجمهورية غانا، المرحلة الأولى من جولة ستقود جلالته إلى عدد من البلدان الإفريقية الشقيقة.

نائب الرئيس الغاني: زيارة جلالة الملك لجمهورية غانا ستمكن من الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى متميز

أكد نائب رئيس جمهورية غانا السيد محمدو باوميا، أن الزيارة الرسمية التي بدأها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الخميس لأكرا، ستمكن من الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى متميز، لاسيما على الصعيد الاقتصادي. وقال السيد باوميا في تصريح للصحافة بهذه المناسبة، إنها “زيارة تكتسي أهمية بالغة، وستساهم لا محالة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى متميز (…) بما سيعود بالنفع على كلا البلدين”.

وعبر نائب الرئيس الغاني عن رغبة المسؤولين الغانيين في توافد الفاعلين الاقتصاديين المغاربة على غانا من أجل الاستثمار، وذلك اعتبارا للأرضية الاقتصادية الجيدة التي تتوفر عليها البلاد. وكان جلالة الملك قد حل عشية اليوم الخميس بأكرا، في زيارة رسمية لجمهورية غانا، المرحلة الأولى من جولة ستقود جلالته إلى عدد من البلدان الإفريقية الشقيقة.

جلالة الملك يحل بأكرا في زيارة رسمية لجمهورية غانا

حل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، عشية يوم الخميس بأكرا، في زيارة رسمية لجمهورية غانا، في إطار جولة تقود جلالته إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة.

ولدى نزول جلالة الملك من الطائرة بمطار كوتوكا الدولي، وجد جلالته في استقباله نائب رئيس جمهورية غانا السيد محمدو باوميا. إثر ذلك، تقدم للسلام على جلالة الملك، عدد من سامي المسؤولين الغانيين، قبل أن يتقدم للسلام على جلالته سفير صاحب الجلالة بأكرا السيد حميد شبار، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المغربية.

بعد ذلك، تقدم للسلام على نائب رئيس جمهورية غانا أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك، والذي يضم على الخصوص، مستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة.

ويضم الوفد الرسمي ايضا السادة صلاح الدين مزوار ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بالنيابة، ونبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير السياحة بالنيابة، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنيابة، والحسين الوردي وزير الصحة، وناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وخصص لجلالة الملك استقبال حماسي داخل المطار، ميزته العروض الفنية التي أدتها إحدى الفرق الفلكلورية المحلية.

وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية لمطار كوتوكا الدولي، تشكل الموكب الرسمي نحو إقامة جلالة الملك، وذلك وسط هتافات وتحايا حشود غفيرة من المواطنين الغانيين والمغاربة الذين حجوا بكثافة للترحيب بمقدم جلالة الملك، متمنين لجلالته مقاما سعيدا بأرض غانا.

زيارة جلالة الملك لغانا .. حدث استثنائي كفيل بإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية

أكد سفير المغرب بأكرا السيد حميد شبار، أن الزيارة الرسمية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لجمهورية غانا، تشكل حدثا استثنائيا سيمكن لا محالة من إعطاء نفس جديد ودفعة قوية للعلاقات الثنائية، الجيدة سلفا.

وقال الدبلوماسي المغربي، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة “إنها زيارة استثنائية على جميع الأصعدة”، مشيرا إلى أن زيارة جلالة الملك التي تأتي عقب تنصيب الرئيس الغاني الجديد فخامة السيد نانا أكوفو آدو “تضفي رمزية قوية على العلاقات القائمة بين البلدين”.

وأضاف أن المملكة المغربية وجمهورية غانا تجمعهما علاقات متينة ما فتئت تتعزز أكثر فأكثر، لاسيما على المستويين السياسي والاقتصادي.

وذكر الدبلوماسي أن غانا كانت من بين الدول الموقعة على المذكرة المرفوعة إلى رئيس الاتحاد الإفريقي من أجل تعليق أنشطة الكيان الوهمي بالاتحاد، والداعمة لعودة المغرب إلى حضن أسرته المؤسساتية الإفريقية.

وأكد السيد شبار أن هذا الموقف الذي نوه به المغرب يعد “دعامة من شأنها تعزيز العلاقات السياسية القائمة بين البلدين”، مشيرا إلى أن هذه العلاقات “ليس أمامها إلا أن تتحسن وتتقوى أكثر فأكثر، اعتبارا لأواصر الصداقة والتقدير المتبادل الذي يجمع قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الغاني الجديد فخامة السيد نانا أكوفو آدو”.

وتابع الدبلوماسي المغربي أن هذه العلاقات من شأنها أن تتعزز مستقبلا، لاسيما على المستوى السياسي، وذلك من خلال اعتماد آليات وقنوات للتشاور والعمل من أجل تقارب أكبر وتوحيد المواقف بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي حديثه عن الشق الاقتصادي من العلاقات التي تجمع المغرب بغانا، أوضح السفير المغربي أن العلاقات الاقتصادية “ليست في مستوى الإمكانيات التي يتوفر عليها البلدان، لكنها تظل جيدة على العموم”، مشيرا في هذا السياق إلى الدفعة القوية التي عرفتها هذه العلاقات منذ سنة 2010، والتي تجسدت على أرض الواقع من خلال مجموعة من الاستثمارات المغربية الهامة التي شملت عددا من المجالات بغانا.

ومن بين المجالات الأساسية التي تشملها هذه الاستثمارات، أشار السيد شبار إلى القطاع البنكي، على ضوء امتلاك مجموعة مغربية ل “بانك أوف أفريكا” الذي يعد أحد أهم الأبناك بتوفره على عشرين فرعا بغانا.

وأشار في نفس الإطار لقطاع البناء وإنتاج إسمنت البناء، والذي شهد إنجاز مجموعة مغربية لمعمل هام لإنتاج الإسمنت، يؤمن إنتاج مليون طن، أي ما بين 20 و30 بالمائة من حاجيات غانا من هذه المادة.

وحسب السيد شبار، يوجد قطاع الطاقة أيضا في قلب الاستثمارات المغربية بجمهورية غانا، مشيرا إلى إنجاز مجموعة مغربية لمحطة حرارية هامة.

وأكد أن هذه الاستثمارات مدعوة إلى أن تتطور بشكل أكبر إذا أخذنا بعين الاعتبار الاهتمام الذي أضحى يوليه رجال الأعمال لهذا البلد الذي يزخر بإمكانيات تنموية قوية، مسجلا أن زيارة جلالة الملك ستتميز بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات بين القطاعين العام والخاص.

وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن هذا الزخم سيضفي دينامية جديدة على الاستثمارات بغانا وسيفتح الطريق أمام فرص جديدة للأعمال بين البلدين، مؤكدا بالخصوص على قطاعات الطاقة، والفلاحة، والصناعات الصغرى، والصناعات التحويلية، التي تعد قطاعات واعدة كفيلة بإعطاء دفعة قوية للشراكة المغربية الغانية.

جلالة الملك بغانا.. فرصة سانحة للدفع بالشراكة مع أحد أهم بلدان منطقة غرب إفريقيا

إذا كانت العلاقات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي تجمع المغرب بمنطقة غرب إفريقيا قوية وراسخة على جميع الأصعدة، فإن الزيارة الرسمية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لجمهورية غانا، ستمكن لا محالة من تعزيز صرح هذه الشراكة القائمة بين المملكة وبلدان المنطقة، وجعلها نموذجا للتعاون جنوب- جنوب التواق إلى استشراف مستقبل أفضل.

والأكيد أن الزيارة الملكية الميمونة المندرجة في إطار جولة جديدة تقود جلالة الملك لعدد من بلدان القارة الإفريقية، ستشكل كما كان عليه الحال دائما، مناسبة للدفع بالشراكة مع أحد البلدان الوازنة بمنطقة غرب إفريقيا، وذلك من خلال استكشاف وتسليط الضوء على الفرص الهائلة للتبادل والتعاون المتاحة للبلدين في مختلف القطاعات.

وإذا كان المغرب، قد راهن بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على منح الأولوية للقارة الإفريقية في سياسته الخارجية، فإن هناك دولا إفريقية بعينها، ومن بينها جمهورية غانا، تعكس بجلاء هذا الخيار الاستراتيجي المتبصر، لتصير بذلك نموذجا للشراكة الحقيقية والتعاون الفعال جنوب- جنوب، الذي يجد ترجمته من خلال مبادرات وتدابير ملموسة وعملية.

ومما لاشك فيه أن عزم السلطات العليا بالبلدين والإرادة السياسية التي تحذوهما في تدارك الوقت الضائع والمضي قدما على درب تعزيز الشراكة الثنائية، سيتيح تعزيز وإثراء الإطار القانوني المؤطر للعلاقات القائمة بين الرباط وأكرا.

ويشتمل هذا الإطار الذي لا يرقى البثة إلى إمكانيات التعاون القائمة بين البلدين، على مجموعة من النصوص، أهمها اتفاقية حول قطاع النقل الجوي (29 يناير 1963)، ومذكرة تفاهم تتعلق بالمفاوضات بين وزارتي الشؤون الخارجية بكلا البلدين وقعت بالرباط في 19 أبريل 2001، واتفاقية تتعلق بإحداث لجنة مختلطة للتعاون، والتي وقعت بتاريخ 15 ماي 2001 بأكادير.

كما يتعلق الأمر بمذكرة تفاهم حول المشاورات ذات الصلة بقطاع الطيران وقعت في الرباط بتاريخ 26 يونيو 2003، واتفاقيات للتعاون في مجالات الصيد البحري (أكتوبر 2003)، السياحة (يناير 2004)، المعادن والجيولوجيا (يوليوز 2004)، والصناعة التقليدية (شتنبر 2004)، فضلا عن اتفاقية تهم تطوير وحماية الاستثمارات وقعت في 23 فبراير 2005 بأكرا.

وسجلت المبادلات التجارية بين المغرب وغانا خلال الفترة ما بين 2006 و2010 متوسط ارتفاع سنوي نسبته 33 بالمائة، حيث بلغت 76 مليون دولار في 2010، من بينها 70 مليون دولار من الصادرات المغربية. حيث بوسع هذا الحجم من المبادلات التجارية أن يتضاعف عدة مرات، اعتبارا للإمكانات الهائلة التي يتميز بها القطاعان الاقتصاديان للبلدين.

ولهذه الغاية، التأم الشهر الماضي ثلة من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غانا في إطار المنتدى الاقتصادي المغربي- الغاني الذي انعقدت أشغاله بأكرا، وذلك من أجل بحث السبل الكفيلة بإنعاش الاستثمارات المتبادلة وتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين.

وشارك نحو أربعين من أرباب المقاولات المغربية، على رأسهم رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيدة مريم بنصالح شقرون، في هذا اللقاء الذي خصص لتشخيص وتسليط الضوء على مختلف فرص التعاون والشراكة التي يوفرها القطاعان الاقتصاديان بكلا البلدين.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن غانا (أزيد من 26 مليون نسمة)، والتي تعد ثاني أقوى اقتصاد بعد نيجيريا بمنطقة غرب إفريقيا، تصنف من بين الشركاء التجاريين الثلاثة الأوائل للمغرب داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو).

ويعي الفاعلون الاقتصاديون بكلا البلدين، سواء منهم العموميون أو الخواص، حجم الإمكانيات والفرص المتاحة، بما يجعلهم عازمين على الدفع قدما بهذه الشراكة والارتقاء بالمبادلات الثنائية إلى مستويات أفضل. الأمر الذي يستوجب تفعيل الاتفاقية الموقعة سنة 2005 المتعلقة بتطوير وحماية الاستثمارات.

وفي إطار تعزيز التعاون بين الرباط – أكرا، عبرت السلطات الغانية في مناسبات عدة، عن رغبتها في الاستفادة من دعم المغرب وخبرته في مجموعة من المجالات، لاسيما الاتصالات، النقل الجوي، التكوين المهني في القطاع السياحي، فضلا عن قطاعات البناء والأشغال العمومية، النسيج والصيد البحري.

وتأتي هذه الزيارة الميمونة عقب العودة المظفرة للمغرب إلى موقعه الطبيعي ضمن الاتحاد الإفريقي، والتي تأتي كتتويج للجهود الحثيثة التي يبذلها على مستوى عدد من بلدان القارة، لاسيما في مجالي التنمية البشرية والاقتصادية المستندة على مبدأ التعاون جنوب- جنوب وتقاسم الخبرات والمنفعة المشتركة.

ومما لاشك فيه، أن عودة المغرب لأسرته المؤسساتية الإفريقية ستمكنه من الانخراط بشكل أكبر في الإستراتيجيات التنموية القطاعية بإفريقيا، والمساهمة فيها بكيفية فعالة من خلال إغنائها بالخبرة المتفردة التي راكمها المغرب في الكثير من المجالات، وكذا العمل على إسماع صوت القارة في مختلف المحافل والمنتديات الدولية.

والأكيد أن الزيارة الرسمية لجلالة الملك لجمهورية غانا، والتي تؤشر لصفحة جديدة في سجل العلاقات القائمة بين البلدين، ستمكن من تعزيز البعد الجديد لالتزام المغرب إلى جانب إفريقيا، الالتزام التي تعد سمته البارزة دعم جهود التنمية وتعزيز الشراكة رابح – رابح التي تستشرف مستقبلا أفضل.

-إعداد: حسن أوراش-

(ومع-16/02/2017)