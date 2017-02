Visite du Roi du Maroc au Ghana : une véritable consolidation d’un partenariat multisectoriel

Au deuxième jour de sa visite officielle en République du Ghana, le Roi Mohammed VI a été officiellement accueilli, le vendredi 17 février 2017, par le Président ghanéen, Nana Akufo Addo, au Palais Présidentiel, alors que 21 coups de canon tonnaient.

Par la suite, les deux Chefs d’Etat ont eu un entretien en tête à tête qui a porté essentiellement sur les relations bilatérales. Les situations régionale, continentale et internationale ont été également abordées.

A l’issue de cet entretien, le Roi Mohammed VI et le Président ghanéen ont présidé la cérémonie de signature de 25 accords bilatéraux touchant la finance, l’assurance, l’investissement, l’agriculture, et l’industrie, dont ci-après les la liste :

1 – Accords gouvernementaux

-Mémorandum d’entente pour l’ouverture de négociations en vue d’un accord sur la promotion et la protection réciproques des investissements,

– Convention de non double imposition et de prévention de l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu,

– Accord portant offre intégrée de soutien aux petits agriculteurs,

– Protocole de coopération industrielle,

– Mémorandum d’entente entre l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) et l’Autorité Ghanéenne de Normalisation (GSA),

2 – Accords partenariat public-privé

– Mémorandum d’entente pour la mise en place d’un conseil d’affaires maroco-ghanéen,

– Engagement du secteur privé mondial en faveur de l’action climatique,

– Mémorandum d’entente portant sur l’accompagnement des entreprises membres de la Chambre nationale du Commerce et de l’Industrie du Ghana en termes de financement, d’accompagnement à l’international et d’aide à la création de partenariats stratégiques,

– Mémorandum d’entente relatif au financement des besoins d’investissement et de trésorerie des entreprises ghanéennes membres de l’Association of Ghana Industries ainsi que leur accompagnement dans leur processus de développement à l’international à travers le réseau de la banque en Afrique et en Europe,

– Mise à disposition d’une ligne de financement par Bank of Africa au profit d’Electricity Company of Ghana de 10 millions de dollars pour développer les capacités techniques en vue d’améliorer le taux d’électrification au Ghana,

– Accord de coopération technique en matière d’assurance et de réassurance,

– Mémorandum d’accord entre Attijari wafa Bank et GCB BANK Ltd,

– Mémorandum d’entente relatif à la mise en place d’une coopération générale, support des opérations de commerce extérieur et “risk sharing” entre le Maroc, le Ghana et les différents pays d’implantation du Groupe Banque Centrale Populaire,

– Mémorandum d’entente portant sur le financement de la petite agriculture,

– Mémorandum d’entente portant sur le développement de projets d’énergies renouvelables au Ghana,

– Mémorandum d’entente de coopération Scientifique et technique entre l’ONHYM et la Commission Minéral du Ghana,

– Mémorandum d’entente entre l’Office National Marocain du Tourisme et Ghana Investment Promotion Centre,

– Mémorandum d’entente relatif à la mise en place d’un cadre de coopération bilatérale portant sur un échange d’expertise dans les domaines de l’exploitation, concession, technique, montage financier, formation,

– Mémorandum d’entente entre ITHMAR capital et le fond ghanéen d’investissement dans les infrastructures,

– Partenariat stratégique entre ITHMAR capital et le fond ghanéen d’investissement dans les infrastructures,

– Mémorandum d’entente pour le développement de l’assurance agricole,

– Mémorandum d’entente entre MAMDA RE et GHANA RE,

– Mémorandum d’entente en vue de rapprocher les marchés des capitaux des deux pays dans le financement des PME par le marché, la certification des professionnels du marché, l’éducation financière du public, l’encouragement des investissements transfrontaliers entre le Maroc et le Ghana et la promotion de la finance durable

– Mémorandum d’entente portant sur l’échange d’expérience et d’expertise à travers des échanges de cadres entre la Bourse de Casablanca et Ghana Stock Exchange : Organisation de formations et d’événements conjoints, Double-cotations entre les deux places boursières, Efforts d’harmonisation des réglementations en vue de faciliter l’intégration des marchés boursiers des deux pays,

– Mémorandum d’entente entre SNTL et CAP 3 SERVICES Ltd Oil & Gas

Enfin, ce deuxième jour de la visite officielle du Roi Mohammed VI s’est conclu par un déjeuner officiel offert par le Président ghanéen en l’honneur du Souverain marocain.

Comme on peut le constater, tous ces accords couvrent de multiples secteurs et s’inscrivent dans le cadre du renforcement des liens de partenariat et de coopération du Maroc avec les autres pays du continent africain et reflètent l’engagement du Maroc pour la consolidation d’une coopération Sud-Sud solidaire et agissante érigée par le Roi Mohammed VI parmi les axes fondamentaux de sa Doctrine de Politique Etrangère.