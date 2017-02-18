أساتذة علوم الحياة والأرض بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بوزان في لقاء تنسيقي تكويني لإنجاح فعاليات “قافلة العلوم لوزان” في نسختها الأولى

في إطار قافلة العلوم لوزان التي أطلقتها المديرية الإقليمية مند بداية شهر يناير 2017 و المستمرة إلى غاية شهر أبريل من نفس السنة، التئم منسقوا مادة علوم الحياة والأرض بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي و التأهيلي بإقليم وزان، في لقاء تنسيقي تكويني حول موضوع “التربية على التغيرات المناخية” و ذلك يوم الخميس 16 فبراير 2017 بثانوية الإمام مالك الإعدادية بوزان.

اللقاء الذي أشرفت على تأطيره المديرية الإقليمية لوزان، تضمن معرضا بيئيا حول “التربية على التغيرات المناخية”، الذي تعتزم المديرية الإقليمية إعطاء انطلاقته الرسمية يوم الثلاثاء 22 فبراير 2017 بثانوية الإمام مالك الإعدادية ابتداء من الساعة الثالثة و الذي سيتنقل بين كل مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي و الـاهيلي على الصعيد الإقليمي، حتى يتمكن تلميذات و تلاميذ بالمجالين الحضري والقروي بالإقليم من الاستفادة من مضامينه العلمية المرتبطة بإشكالية التغيرات المناخية و ذلك خلال الفترة الممتدة بين نهاية شهر فبراير و شهر أبريل.

يأتي هذا المعرض الذي تنظمه المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بوزان بشراكة مع المعهد الثقافي الفرنسي بتطوان في إطار فعاليات قافلة العلوم لوزان في نسختها الأولى وفي إطار تفعيل مضامين اتفاقية الشراكة التي تجمع المعهد الثقافي الفرنسي بتطوان بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان.

الهدف من لقاء منسقوا مادة علوم الحياة والأرض هو تقاسم منهجية العمل بمؤسساتهم الأصلية لتنشيط هذا المعرض و ذلك خلال الفترة الزمنية التي سيحل المعرض بمؤسساتهم. و التعرف على مضامين اللوحات المكونة للمعرض و البالغ عددها ما يقارب 30 لوحة أنجزت من طرف خبراء في المجال بجامعة ؛Poitier بفرنسا، كما أن الهدف من وراء هذه تنظيم هذا المعرض تحسيس التلاميذ بأخطار التغيرات المناخية و توعية التلاميذ بأهمية البحث العلمي و بالعلوم ودورها في الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية و التعريف كذلك ببعض الظواهر الناجمة عن التغيرات المناخية كالاحتباس الحراري ودوبان الجليد و ارتفاع درجة حرارة الأرض و غيرها من الظواهر.

تم خلال هذا اللقاء تهيئ وتنظيم المعرض بمشاركة كل أساتذة علوم الحياة والأرض في فضاء المؤسسة مع مناقشة طرق التنشيط المعرض من طرف الأساتذة و كيفية إدماج التلاميذ في تنشيط المعرض من خلال تنظيم دورات تكوينية لهم قبلية وذلك تفعيلا لمقاربة التثقيف بالنظير التي أظهرت فعاليتها في مثل هذه التظاهرات العلمية.

اللقاء تداول كذلك موضوع التوزيع الزمني بين المؤسسات التعليمية وبين الجماعات الترابية التابعة للإقليم وزان لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من التلاميذ على مستوى المديرية الإقليمية لوزان.

تجدر الإشارة إلى أن تنشيط فعاليات هذا المعرض بالمؤسسات التعليمية سيشارك فيها إلى جانب أساتذة مادة علوم الحياة والأرض، أعضاء جمعية مدرسي علوم الحياة و الأرض بوزان. بالإضافة لبعض الفعاليات المهتمة بالشأن البيئي بالإقليم. كما أنه موازاة مع المعرض ستنظم لقاءات وندوات وأنشطة أخرى من إسهام و إبداع المؤسسات المستضيفة للمعرض وذلك تفعيلا لشعار قافلة العلوم لوزان : Tous La main à La pâte .

أحمد ضريف

رئيس مكتب الاتصال