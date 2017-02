La Ville d’Ifrane se dote d’une nouvelle

Unité hotelière digne de l’image de marque de la cité

Et de plusieurs autres grands projets Touristiques

Dans le cadre des grands efforts déployés au niveau de la province d’Ifrane en général et dans la capitale écologique du Royaume qu’est la ville d’Ifrane en particulier en vue de promouvoir et de développer le secteur touristique considéré comme principale activité économique dans cette province aux cotés du secteur agricol, la ville d’Ifrane vient de se doter d’un joyau de l’hotellerie comme « Empeinte d’Ifrane » qui vient à point nommé pour renforcer la capacité d’accueil touristique de la cité qui a connu une augmentation exponentielle en moins de dix ans .

Ce nouvel etablissement d’accueil touristique classé « 3 étoiles » qui ouvrira ses portes dans quelques jours compte 19 clés dont cinq suites avec une capacité d’accueil globale de 60 lits très bien équipés et agencés avec une salle pluvalente, un restaurant d’une capacité de 320 couverts sans compter le grand café-patisserie et boulangerie qui lui est annexé pour un cout d’investissement global de 43 millions de dirhams.

A cette occasion, il y’a lieu de signaler Ifrane représente 21% de la capacité d’hébergement touristique classé et 18 % de la capacité litière de toute la Région Fès Meknès.

En matière d’évolution, il y’a lieu de rappeler que la Province d’Ifrane comptait 22 établissements d’hébergement touristique classé en 2010 d’une capacité d’accueil de 1600 lits. Par ailleurs, l’offre en hébergement touristique classé a connu une évolution substantielle lors de la dernière décennie, lui permettant de répondre à la demande touristique en termes de services de qualité.

En effet, la capacité d’hébergement touristique classé a doublé pour atteindre 3416 lits hôteliers classés début de l’année en cours. Ce qui représente une augmentation exceptionnelle de l’ordre de 113% par rapport à 2010, et ce, grâce à la réalisation de 700 lits en Résidences Hôtelières dans le cadre du plan Biladi, l’ouverture d’autres nouveaux établissements d’hébergement ainsi qu’à l’opération de régularisation du non-classé.

Il est à signaler qu’une capacité litière de 456 au sein de la RIPT relevant du projet Biladi est non comptabilisée en raison de la situation réglementaire de cet établissement d’hébergement.

La répartition des hébergements touristiques au niveau de cette province selon les types d’etablissements d’accueil touristiques se présente comme ci après détaillé :

15 hotels totalisant 595 clés avec 1267 lits, Six résidences touristiques avec 287 clés et 1247 lits, Deux Maisons d’hotes totalisant 66 clés avec une capacité de 132 lits, neuf Auberges avec 145 clés et 320 lits, Vingt cinq Gites avec 116 clés et 265 lits, Sept pensions comptant 68 clés avec 149 lit, Quatre fermes d’hotes comportant 18 clés avec une capacité totale de 36 lits et deux campings comportant 1420 emplacement avec un total de 5680 lits soit un total 70 EHTC avec 3416 lits hoteliers et 5680 en camping. A noter a ce sujet que la Commune Urbaine d’Ifrane ; à elle seule ; représente 60% des lits hôteliers homologués de la Province.

Signalons au passage que des projets de création de Gîtes ont été financés partiellement entre 2010 et 2014 dans le cadre de l’INDH pour un montant globale de 555753 Dh au bénéfice d’une cinquantaine de personnes et qui sont au nombre de 13 unités totalisant 55 clés avec 118 lits.

De meme, il y’a lieu de signaler que l’hébergement social et associatif est fleurissant dans la province d’Ifrane et très particulierement a Ifrane le chef lieu de cette derniere. En effet, On y compte 60 villages de vacances et d’estivage relevant des différentes fondations des œuvres sociales des secteurs privés et publics totalisant une capacité d’accueil de plus de 3000 lits, 6 sites abritant les colonies de vacances qui représente environ 40% du volume de la colonie de vacances dans le Royaume, 10 colonies de vacances des différentes fondations des œuvres sociales des secteurs privé et public et sont implantées en milieu urbain au sein des centres des œuvres sociales.

Dans ce meme cadre de développement touristique au niveau de la province d’Ifrane, il y’a lieu de relever que l’infrastructure touristique dans la Province se renforce chaque année davantage. En effet, 06 projets sont mis en service en 2016 dont3 gites, deux fermes d’hotes et une pension. Ils ont mobilisé près de 16 500 000 MAD et la capacité d’accueil est portée à 3416 lits. Les projets en question sont implanté dans la zone rurale de la province d’Ifrane à l’exception de la pension.

De meme, un total de 25 projets touristiques est en cours de réalisation dans la province d’Ifrane par les promoteurs privés pour un montant global d’environ 251 387 530 MAD. Ces projets qui devraient voir le jour fin 2017 ou 2018 seront réalisés au niveau de la ville d’Ifrane et sa zone rurale.

Ces projets sont destinés à renforcer la capacité litière de la province avec 1530 lits et aussi améliorer le confort et le service du parc hôtelier pour attirer davantage de touristes.

Côté création d’emploi, ces projets devraient en générer 297 postes d’emplois directs au niveau des différents métiers touristiques et des dizaines d’emplois indirects. Dans la foulée, on releve que L’activité touristique à Ifrane continue d’attirer l’attention des investisseurs et des promoteurs du secteur.

Dans cet optique on annonce que 20 projets touristiques totalisant 468 clés sont en phase d’étude d’une capacité de 1436 lits pour un investissement atteignant 466 350 315 MAD. Ces investissements démontrent la confiance des opérateurs aux potentialités de cette destination et concernent la réalisation prochaine de cinq residences touristiques, trois hotels, un Motel, une auberge, une maison d’hotes, Six gites et trois fermes d’hotes.

En matière d’activité touristiques au niveau de la province d’Ifrane, il y’a lieu de signaler que selon les statiqtiques provisoires collectées auprès des EHTC au titre de l’année 2016 font ressortir que l’activité touristique a connu une progression spectaculaire en terme d’arrivées et de nuitées ( hausse à trois chiffres) par rapport à l’année 2010. a titre d’exemple, les nuitées sont passées d’un peu mois de 100000 nuitées en 2010 a 200000 nuitées en 2016.

Les résidents, en tête des marchés émetteurs, s’accaparent la part du lion avec une part de 89%, suivis des touristes en provenance des pays arabes, en troisième place se positionnent les touristes français et en quatrième position arrivent les touristes espagnols.

Il est à signaler que la Province d’Ifrane représente, par rapport à la région Fès Meknès, 13% en terme des arrivées, et 18 % en terme des nuitées.