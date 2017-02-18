قيدوم الاستقلاليين سي امحمد بوستة ينتقل الى جوار ربه

انتقل القيدوم الاستقلالي سي امحمد بوستة ، الليلة الى جوار ربه ، ويبلغ حكيم الاستقلاليين من العمر 92 سنة …

كما اشتغل محاميا بهيئة المحامين بالرباط وتحمل مسؤولية نقيب المحامين مرتين فترة 1965 ـ 1967 و1967 ـ 1969 عين أمينا عاما لحزب الاستقلال بعد وفاة الزعيم علال الفاسي، كما تحمل مسؤوليات وزارية متعددة مند سنة 1958

وشغل منصب وزير الخارجية خلال الفترة الممتدة من 1977-1983، وعينه الملك محمد السادس رئيساً للجنة الملكية لإصلاح مدونة الأسرة

وبهذه المناسبة الأليمة نسأل الله تبارك وتعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحماته وان يدخله فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا ، كما نسأله تعالى ان يلهم ذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون