Témoignage.Le responsable du service de la carte d’identité nationale veille et oeuvre au rapprochement de l’administration des citoyens.

Je me suis rendu au service de la carte d’identité nationale à la Wilaya de la sûreté nationale d’Oujda pour retirer ma carte d’identité.Mon attention fut attirée par le bonne organisation et l’efficacité dans l’accomplissement du devoir par les fonctionnaires qui déploient des effotrs louables pour s’acquitter honorablement de leur mission et répondre aux attentes et aux demandes des citoyens dans des conditions acceptables et par l’accueil qui leur est reservé.Les citoyens qui se rendent à ce service pour déposer leur dossier ou retirer leur carte sont bien accueillis .j’ai discuté un moment avec ce responsable qui écoutait attentivement fournissait toutes les explications et prodiguer des conseils.J’ai constaté qu’il veille personnellement au bon déroulement du travail à la satisfaction des demandes,des attentes et au rapprochement de l’admninistration des citoyens comme l’avait demandé ,ordonné Sa Majesté que Dieu le garde dans ses derniers discours.Ce responsable éxécute les directives qui visent à satisfaire les demandes,les attentes des citoyens et à améliorer la qualité des services.

Certes il existe des responsables et des fonctionnaires citoyens qui s’activent et œuvrent avec abnégation et s’acquittent de leur mission honorablement dans un nombre non négligeable d’administrations et on aimerait avoir des responsables comme celui du service de la carte nationales de la wilaya de la sûreté nationale à Oujda dans toutes les administrations afin que la qualité des services s’améliore et devienne exemplaire.Je salue le responsable du service de la carte d’identité nationale et les fonctionnaires qui déploient des efforts louables et œuvre pour répondre aux attentes et aspirations des citoyens.