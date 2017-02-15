مسيرة إحتجاجبة تعليمية بالرباط الأحد 19 فبراير 2017 س15 وندوة صحفية الخميس 16 فبراير س10‎

النقابات التعليمية ومختلف التنسيقيات والهيئات التعليمية ينظمون مسيرة بالرباط الأحد 19 فبراير 2017 س15 وندوة صحفية الخميس 16 فبراير بالرباط س10

عقدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لقاء مفتوحا مع تنسيقيات وهيئات تعليمية يوم الجمعة 10 فبراير 2017 بمقر الجامعة الحرة للتعليم بالرباط، وبعد وقوفها على الوضعية المزرية التي أصبحت تعيشها المنظومة التربوية التعليمية من إجهاز على الحقوق والمكتسبات التي ناضلت الشغيلة التعليمية عليها لمدة سنوات، وفي ظل التنزيل الأحادي للرؤية الإستراتيجية (2015-2030) والتي تجهز على ما تبقى من مجانية للتعليم وعلى الاستقرار النفسي والمادي لنساء ورجال قطاع التربية والتكوين، وبعد نقاش مستفيض لقضايا التربية والتعليم ومعاناة نساء ورجال التعليم في ظل تدهور ممنهج للتعليم العمومي فإنها تعلن ما يلي:

1- تثمن الخطوة الوحدوية التي أقدمت عليها النقابات الأكثر تمثيلية؛

2- تساند المعارك النضالية التي تخوضها التنسيقيات والفئات وعلى رأسها معركة الأمعاء الفارغة للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين؛

3- تستنكر الإعفاءات اللا قانونية المقررة ضد عدد من الموظفين بعدة أقاليم وتطالب المسؤولين مركزيا بالتراجع عنها وإرجاع المعنيين لمهامهم ولعملهم؛

4- تُنظم يوم الأحد 19 فبراير 2017 مسيرة وحدوية احتجاجية انطلاقا من الساعة 15 بعد الزوال من وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر الرباط باب الرواح نحو مقر البرلمان كشكل احتجاجي أولي في صيرورة نضالية سيُعلِن عنها التنسيق النقابي للأسرة التعليمية؛

5- تُنظم يوم الخميس 16 فبراير 2017 الساعة 10 صباحا ندوة صحفية مشتركة بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الكائن بالرباط المدينة، شارع علال بن عبد الله، زنقة المنصور الذهبي رقم 43 الطابق السفلي؛

6- تَعتبر أن توحيد وتطوير المعارك النضالية أصبح أمرا ملحا في أفق جبهة موحدة للدفاع عن التعليم العمومي؛

7- تَدعو الحكومة والوزارة إلى وقف الهجوم على الحقوق والمكتسبات والإسراع بفتح حوار جاد ومسؤول حول مختلف الملفات المشتركة والفئوية وإيجاد حل شامل وعادل وعاجل لما لا يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من النضال

الرباط في 10 فبراير 2017

التوقيعــــــــــــــــــــــــــــــات:

الجامعة الوطنية

للتعليم

FNE

الكاتب العام

عبدالرزاق الإدريسي

النقابة الوطنية للتعليم

FDT

الكاتب العام

عبدالعزیز إوي

الجامعة الحرة للتعليم

UGTM

الكاتب العام

يوسف علاكوش

الجامعة الوطنية

لموظفي التعليم

UNTM

الكاتب العام

عبدالإلاه دحمان

النقابة الوطنية للتعليم

CDT

الكاتب العام

علال بالعربي