المدرسة العليا للأساتذة بتطوان تؤهل 300 من حاملي الإجازة بإقليم وزان في مهن التدريس

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كشف بلاغ صادر عن المدرسة العليا للأساتذة بتطوان أن المؤسسة ستشهد انطلاق الدورة الثانية من التكوين ابتداء من يوم 15 فبراير إلى غاية شهر يونيه 2017 ، وذلك في إطار البرنامج المتعاقد عليه بين المدرسة العليا للأساتذة بتطوان من جهة والمجلسين الإقليمي والبلدي لمدينة وزان والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والمندوبية الإقليمية للشبيبة والرياضة بوزان من جهة ثانية.

وسيستفيد من هذا التكوين حوالي 300 مجاز ومجازة بتأطير من طرف الطاقم الإداري والتربوي للمدرسة العليا للأساتذة بتطوان. ويهدف هذا التكوين إلى تأهيل الطلبة المجازين لاجتياز المباريات المنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من أجل الولوج إلى مهن التدريس.

هذا ويأتي تنظيم هذه الدورة التكوينية، بعد نجاح الدورة الأولى من التكوين في مهن التدريس لفائدة حاملي الإجازة بإقليم وزان .