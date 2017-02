Communiqué de presse: Organisation à la station d’Oukaimeden du tout 1er Snow Event : le RIPCURL SNOWKAIMEDEN.

La Fédération Royale Marocaine de Ski et Montagne organise le championnat du Maroc de ski alpin le Dimanche 19 février 2017 sur la Piste de l’automatique de la station de Ski d’Oukaimeden avec la participation des meilleurs skieurs tout sexe et toute catégorie confondus sociétaires des différents clubs et associations affiliés à la fédération organisatrice.

Par la même occasion, la fédération Royale Marocaine de Ski et de Montagne organise une compétition nationale de Ski Alpin dotée de la Coupe de la Fête du Trône le Lundi 20 février 2017 sur le même site de Glisse d’Oukaimeden.

Le tirage au sort des numéros des dossards des participants à ces deux évènements sportifs nationaux aura lieu samedi en début de soirée au centre d’accueil fédéral situé à la station de Ski et de Montagne d’Oukaimeden en présence des membres de la commission technique fédérale de Ski Alpin, des chefs d’équipes et des présidents et représentants des clubs présents à ces évènements.

Par la même occasion, la Société GOIAS ; concessionnaire pour les opérations d’activité sportive ; en partenariat avec le groupe RIPCURL et la Fédération Royale Marocaine de Ski et Montagne organise un grand évènement sportif sur les pistes de la majestueuse station de Ski d’Oukaimeden relevant de la province d’El Haouz au cœur du Haut Atlas.

En effet, la station de Ski et de Montagne d’Oukaimeden sera au rendez-vous du 18 au 20 février 2017 avec son Premier « Ripcurl Snowkaimeden » qui est un événement 100% ludique autour de la neige et de la pratique du Ski.

L’objectif de cette première édition est de promouvoir les sports de montagne en général et de la glisse sur neige en particulier et les amateurs de snowboard et de ski y sont invités pour participer à la compétition amateur ouverte qui sera organisée le Samedi 18 février 2017.

Cette compétition selon ses organisateurs se déroulera en 3 épreuves se voulant d’avantage fun que compétitives :

– The Search : une chasse au trésor.

– The Descent : une course relai par équipe

– The Park : une épreuve de Freestyle dans un snowpark spécialement aménagé (Le 1er au Maroc)

Les néophytes ne seront pas en reste, car tout une partie de la station, sera agrémentée d’un « Snow village » offrant divertissement, expositions, restauration, et même tout un programme d’activités à des prix extrêmement accessibles : Randonnées pédestre, à ski, en raquettes ou à dos de mulets, visite culturelle ( peintures rupestre, observatoire), escalade sur blocs, cours d’initiation de ski, gymnastique chinoise etc.

Cet événement est organisé par la société GOIAS en partenariat avec le groupe RIPCURL et la Fédération Royale Marocaine de Ski et de Montagne (FRMSM).

Un dispositif de sécurité et de régulation sans précédent a été mis en place grâce à la contribution des partenaires de l’événement que son : la commune d’Al Haouz, la commune de Oukaimeden et l’O.N.E.P, afin d’assurer un weekend qualitatif aux nombreux visiteurs et participants attendus.

Programme officiel de l’évènement :

Le Ripcurl Snowkaimeden est le tout

1er Snow FunEvent au Maroc

En marge de la Coupe du Trone (Championnat du Maroc, qui aura lieu les 19 & 20 Février 2017 à la station de Oukaimeden) le RIPCURL SNOWKAIMEDEN c’est :

– Une compétition Fun amateur de Ski et de Snowboard ouverte et tous niveaux le Samedi 18 Fév.

– Un Snow village ouvert tout le Week-End du 18 et 19 Février, avec Animations Musicales, Exposants, Restauration et de nombreuses surprises

– Tout un programme d’animations : Randonnées, Cours, Initiations etc.

RIPCURL SNOWKAIMEDEN CONTEST :

Samedi 18 Fév 2017

Il Sse compose de 3 épreuves, Chacune TOTALEMENT INDEPENDANTE. Libre au participant de ne participer qu’à celles qui l’inspirent, puis de profiter des nombreuses autres animations ou activités disponibles, ou tout simplement aller rider. …ou alors, de relever TOUS les DEFIS du RIPCURL SNOWKAIMEDEN!

1/ THE SEARCH :

Débutant au sommet de la Combe, il s’agit d’une chasse au trésor couvrant la totalité de la zone balisée de la station.

Prévoir : votre Smartphone ou Téléphone portable : l’épreuve inclus un selfie, sans vouloir en dire plus ;)

2/ THE GIANT :

Débutant également au sommet de la Combe, il s’agit d’une descente relais par équipes de 3 personnes, qui relève d’avantage de l’endurance et de la stratégie que de la vitesse pure. (Certaines surprises seront au RDV)

3/ THE PARK :

Epreuve Freestyle de ride, elle repose sur un run unique par participant au travers du Snow parc (le tout premier au Maroc) et des modules le composant.

L’événement se voulant d’avantage Fun et Ludique que technique; et afin de palier à toute prise de risque, outre des modules extrêmement facile d’accès et sécurisés, l’épreuve sera contrôlée par 3 juges arbitres dont chacun notera respectivement : la technique, l’engagement et le style avec l’originalité.

Chaque Epreuve dispose d’un podium indépendant avec de nombreux lots RIPCURL à gagner.

PARTICIPATION vous offrant :

– Participation aux 3 épreuves du RIPCURL SNOWKAIMEDEN

– La possibilité de gagner de nombreux lots RIPCURL

– Forfait Télésiège de toute la journée

– Accès prioritaire au télésiège pendant les épreuves

– 50% de réduction sur toute location de matériel ou textile auprès de notre partenaire UNIVERS GLISSE.

– Accès à la session AFTERIDE organisée le samedi 25 Février au cable wakeparc WAKY de Marrakech, incluant Une heure de ride offerte (d’une valeur de 300 Dhs) + 50% de réduction en cas d’achat d’une heure supplémentaire.

SAMEDI 18 FEVRIER 2017:

– The Search : Rassemblement et Inscriptions à partir de 9:00

Ouverture des remontées pour les participants à 10:00

Debut de la quete à 10:30

Attention : l’utilisation du Télésiège pour The Search n’est pas autorisée une fois le run lancé! ouvrez donc l’oeil

Fin du Run à 11:00

– The Giant :

Rassemblement des participants à 11:20 (on enchaine juste apres The Search) pour la repartition (et la constitutions des equipes pour les participants venus seuls ou à 2 ) et les atributions des points de relais.

11:30 : Acces prioritaire aux telesieges pour rejoindre les 3 zones de run et de relais

12:40 : Coups d’envoi du run!

PAUSE DEJEUNER

The Parc: Reunion à 14h pour consulter l’ordre de passage aupres du SnowMarshal.

LA NATURE de l’epreuve PARC dependra du nombre de participants et de leurs niveaux.

16h : RIDE FINAL en GROUPE via La Crete ou Les Mouflons (Attention : Rider ou Skieur non experimentés s’abstenir)

LA PUFF VOUS APELLE !!!

SNOWVILLAGE :

Village d’animation, occupant la totalité du parking situé au pied du télésiège, il vous offrira :

– Espaces d’animation musicale (Dj etc.)

– Espaces de restauration rapide / Boissons chaudes

– Présences de nombreux exposants

– Zone piétonne interdite aux véhicules, vous permettant d’apprécier la montagne à sa juste valeur, sans nuisance olfactive.

– Point d’inscription et zone de départ des différentes animations prévues

Horaires :

les samedi 18 et Dimanche 19 Fevrier 2017

de 9:00 à 17:00

PROGRAMME ANIMATION

Aucun matériel n’est mis à disposition en cas d’inscription, mais chaque inscription vous offre 50% de réduction en cas de location de Matériel chez notre partenaire UNIVERS GLISSE.

L’encadrement des groupes inscrits pendant la location de leur matériel (après règlement) est inclus.

Les activités sont reparties en groupes de 5, 10 ou 15 personnes en fonction de leur nature.

– Initiation Ski : prenez votre 1er cour de ski auprès d’un moniteur certifié attribué par la FRMSM.

– Randonnées Pédestre : Découvrez la station de Oukaimeden, son histoire, son barrage, son Observatoire etc.

– Randonnée Ski / Snow : Un ride en dehors de sentiers battus en groupe, accompagné par un guide skieur confirmé, cela vous branche ? A vous les champs de poudreuse.

– Randonnée Rackettes : Explorez les recoins secrets de la station de Oukaimeden, ses peinture rupestres etc.…

De nombreuses autres activités viendront se greffer au programme et seront confirmées 72h avant le WE, en fonction des conditions climatiques.

Seront ainsi très certainement au programme :

– Concours de bonhomme de neige

– Cours de Yoga

– Cours de Taïchi chuan / Gymnastique Respiratoire Chinoise

– Randonnées à dos de mulet

– Batailles de boule de neige

– Descente Nocturne au flambeau Fluo luminescent

– Initiation aux 1ers secours

– Etc.

WINTER IS COMMING !!!!

N’hésitez pas à consulter régulièrement le mur d’actualité de la page Facebook de l’événement « Ripcurl Snowkaimeden ». afin de découvrir quotidiennement de nombreux visuels et informations relatives à l’evenements.

Cet événement est organisé par RIPCURL, GOIAS, et la Fédération Royale Marocaine de Ski et de Montagne (FRMSM) en collaboration avec les partenaires :

– La Province Al Haouz

– La commune d’Oukaimeden

– L’Office National de L’Eau Potable

– Citroën

– The Tactical

– Red Bull

– Haribo

– Mentos

– Le WAKY de Marrakech

– Chez Juju

– Univers Glisse