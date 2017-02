LE SKI CLUB IFRANE ET LE COS-ST-BSK ENSEMBLE POUR LA PROMOTION DE LA BONNE PRATIQUE DU SKI ALPIN AU MAROC

Tout est bien qui fini bien et le stage d’initiation au ski alpin bien organisé par le Ski Club Ifrane à la station de Ski de. Oukaimeden du 06 au 10 Février 2017 à belle et bien pris fin dans la joie et dans une ambiance bon enfant exemplaire.

En effet, tous les 26 jeunes enfants; filles et garçons; qui ont pris part à ce stage organisé par le Ski Club Ifrane et le COS de ST-BSK ont participé jeudi 09 février dernier à la compétition de fin de stage et d’evaluation organisée par le staff de la commission technique du Ski Club Ifrane composéet de quatre moniteurs avec à leur tête Driss Drihem plusieurs fois ex champion du Maroc en Ski Alpin.

La cérémonie de clôture de ce stage qui a été marqué notamment par l.organisation de randonnées pédestres de découverte de la région d’Oukaimeden et des installations techniques dont le télésiège de la station de ski d’oukaimeden à été organisée au CNSM du Ministere de la jeunesse et des sports qui a abrité le stage et ce, en présence du Directeur du Centre National des Sports de Montagne (CNSM), d’une délégation représentant le COS-ST-BSR Conduite de Mr Abdellah Bamashoil et du président délégué du Ski Club Ifrane Mr Mouidi Abdelmajid. Lors de cette soirée cérémoniale de clôture, des médailles et des attestations de participation ont été remises respectivement aux trois premiers de la compétition d.Évaluation des apprentissages et a tous les stagiaires et leurs encadreurs .