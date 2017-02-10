الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة تعطى انطلاق الدورة التكوينية الأولى لفائدة الأساتذة الموظفين بموجب عقود بوزان

انطلقت بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بوزان الدورة التكوينية الأولى لفائدة الأساتذة الموظفين بموجب عقود يوم الأربعاء 8 فبراير 2017 بكل من قاعة الاجتماعات بالمديرية الإقليمية و ثانوية عبدالله ابن ياسين التأهيلية.

وتأتي هذه الدورة التكوينية التي تشرف على تنظيمها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، على مدى أربعة أيام ( 8 و 9 و 10 و 11 فبراير 2017 ) في إطار تفعيل مقتضيات المذكرة الوزارية عدد 17/008 بتاريخ 20 يناير 2017 في شأن تنظيم تكوين الأساتذة الموظفين بموجب عقود خلال الموسم المدرسي 2016/2017 والمقرر المشترك لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 7259 بتاريخ 07 أكتوبر 2016 والمقرر المشترك لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 7975 بتاريخ 01 نونبر 2016.

وسيستفيد من هذه الدورة التكوينية الأولى بوزان الأساتذة الموظفين بموجب عقود والبالغ عددهم 238 أستاذة وأستاذ بينهم 150 أستاذ التعليم الابتدائي على صعيد مديرية وزان.

كما يهدف التكوين، من جهة أولى إلى تأهيل الأستاذات والأساتذة الموظفين بموجب عقود لممارسة مهنة التدريس، وصقل مهاراتهم وقدراتهم التربوية، والارتقاء بأدائهم المهني في أبعاده التربوية والقانونية والأخلاقية، ومن جهة ثانية إلى تحضيرهم لاجتياز مختلف المحطات التقويمية المبرمجة، ولمختلف التقويمات المنصوص عليها في المقرر المشترك لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 7975 بتاريخ 1نونبر2016.

و سيتم اعتماد ثلاث صيغ مختلفة ومتكاملة للتكوين:

– التكويــــن الميداني: من خلال الممارسة الميدانية، والمواكبة والمصاحبة والتأطير من طرف المديرين والمفتشين التربويين والأساتذة المصاحبين؛

– التكوين عن بعد: وينتظم هذا التكوين في مساقات متخصصة يلج اليها المعنيون بالأمر عبر بوابة التكوين عن بعد للوزارة على العنوان: www.men.gov.ma؛

– التكوين الحضوري: بحضور المعنيين بالأمر إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين أو مراكز أخرى كما الحال بالمديرية الإقليمية لوزان للاستفادة من التكوينات، والتي يتم التركيز فيها على الجوانب العملية والتطبيقية المتعلقة بإنماء الكفايات المهنية الأساس لدى المعنيين.

وتندرج هذه الدورة التكوينية في سياق التكوين الحضوري، لإنماء كفايات التخطيط لدى الأساتذة من خلال تطوير الكفاية المهنية لديهم في تخطيط التعلمات والتقويمات على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

وسيشرف على هذا التكوين طيلة الأربعة أيام، ثلة من أطر المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعرائش.

أحمد ضريف

رئيس مكتب الاتصال