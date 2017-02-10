ورزازات : فتح باب الترشيح للمشاركة في الملتقى الدولي السابع للصناعة التقليدية

تعلن الفدرالية الحرفية للصناعة التقليدية بورزازات عن فتح باب الترشيح للمشاركة في الملتقى الدولي السابع للصناعة التقليدية بورزازات والذي ستحتضنه ساحة الموحدين بمدينة ورزازات بالمملكة المغربية من 04 إلى 24 أبريل 2017 تحت شعار “أناملنا”.

وسيشهد الملتقى تنظيم محاضرات ولقاءات حول مواضيع تتمحور حول تطوير الصناعة التقليدية وترقية المبادلات الخارجية، كما سيتضمن البرنامج هذا الملتقى تنظيم عدة أنشطة ثقافية واجتماعية وتكوينية، ومسابقات وزيارات ميدانية للمآثر التاريخية بالمنطقة، إضافة إلى حضور فنانين وفرق فولكلورية وشعبية لإحياء السهرات الفنية الموازية للملتقى.

فعلى الراغبين في المشاركة، الاطلاع على شروط المشاركة و ملء الاستمارة بالموقع الرسمي للفدراليةwww.fpaouarzazate.com

آخر أجل لتلقي الطلبات هو 01 مارس .2017

استمارة المشاركة

http://www.fpaouarzazate.com/istimaraok.html