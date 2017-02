Le partenariat sud sud doit être une stratégies des pays en voie de développement pour echapper à l’emprise et àl’hégémonie des puissances économiques.

Les pays en voie de développement avaient longtemps souffert des politiques économiques injustes et inéquitable des puissances occidentales qui visent la réalisation de grands profits ,une domination et une main mise sur leurs ressources naturelles , richesses en matières première , de l’acquisition de leurs minerais , produits et production agricole à des prix dérisoires , les leur revendent à des prix exorbitant et réaliser de gros profits au détriment de leur fragilité et conditions économiques défavorables.Les puissances économiques occidentales avancent qu’elle sont déterminés à assister les pays du sud , qu’elles sont prêtes à répondre à leurs attentes, qu’elles visent assister ,soutenir les économies faibles en investissant dans les différents secteurs qui nécessitent une restructuration et une modernisation et incitent les pays en voie de développement à conclure des accords qui sont en réalité dans l’intérêt des puissances occidentales qui usent de certaines pratiques et ruses afin de maintenir, conserver leur domination exercer une influence et une hégémonie, accroitre leurs profits et ne laissent aux pays en voie de développement que les miettes ou des revenus maigres; Quand certains pays du sud lésés par les contrats conclus ,par la” coopération” qui ne profitent qu’aux puissances occidentales demandent l’annulation ou la renégociation de nouveaux contrats plus équitables ,une nouvelle forme de coopération gagnant gagnant les pays occidentaux refusent de renégocier et cherchent à maintenir leurs profits , exercer une certaine pression pour décourager les pays en voie de développement qui veulent défendre leurs intérêt , avancent le respect des accords passés et n’admettent pas la renégociation et la reporte à une date ultérieure.

Les pays du sud doivent intensifier les échanges commerciaux bilatéraux ou multilatéraux et entretenir une coopération et un partenariat entre eux , adopter des politiques économiques nationales mûrement réfléchies qui sont dans leur intérêt et ceux de leur partenaires des pays du sud, qui contribuent à leur développement pour échapper à la l’influence, à la l’emprise à la main mise et à l’exploitation des puissances occidentales de leurs ressources naturelles et leur production agricole et poissonnière et les priver de ressources en devises qui pourraient être réinvesties pour accroitre la richesse et créée des emplois développer les infrastructures et les services .

Le Maroc conscient de l’importance de la coopération du partenariat avec les pays du sud adopte des politiques dans ce sens et intensifie ses échanges commerciaux ,son assistance aux pays africains avec qui il entretient de bonnes relations économiques et politiques et consolide la cooperation et le partenariat avec tous les pays du sud ;