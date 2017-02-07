بلاغ صحفي لما قبل المهرجان المهرجان الدولي لسينما التحريك بمكناس2017

المخرج العالمي لسلسلة » لي سيمبسون «الضيف الاستثنائي لفيكام 2017

تنظم مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس الدورة السادسة عشر »لفيكام «المهرجان الدولي لسينما التحريك بمكناس، و ذلك من 17 إلى 22 مارس 2017. وعلى غرار الدورات السابقة سيستضيف المهرجان معلمة من معالم سينما التحريك” ديفيد سيلفرمان” مخرج السلسلة الأميركية المشهورة» السيمبسون « التي ستحتفي بذكراها السنوية الثلاثين خلال مارس 2017.

وهكذا، سيشرفنا “ديفيد سيلفرمان “بإعطاء درس في السينما وكذا تقديم مراحل تطوير وإنتاج السلسلة التلفزيونية» السيمبسون «،كما سيقدم لجمهور المهرجان عرضا حول تقنية تحريك الشخصيات الشهيرة لسلسلته، وسيقتسم “ديفيد سيلفرمان “تجربته المهنية الغنية خلال فقرة »الشاي بالنعناع مع … «، و هو لقاء حميمي بكافيتريا المعهد الفرنسي بمكناس من تنشيط “ألكسي يونو” صحفي متخصص في سينما التحريك.

و الجدير بالذكر أن” ديفيد سيلفرمان ” حاصل 4 مرات على جائزة »إيمي أووردس « لأفضل مخرج. ومن المعروف أيضا أنه أخرج عدة حلقات من السلسلة التلفزيونية »السيمبسون «والتي اشتغل عليها منذ بداياتها. وقد ساهم في تحريك كل الأفلام القصيرة الأصلية للسيمبسون المذاعة في برنامج »تريسي أولمان شوو «الذي يشرف عليه ويتقلد فيه منصب مدير التحريك منذ سنوات. و في عام2007 أخرج» السيمبسون – الفيلم« ، و قد شارك قبل ذلك في 2002 في إخراج فيلم » مونسترز& كونبني «، وفي عام 2012 أخرج الفيلم القصير » دا لونڭست داي كير «بطولة ” ماجي سيمبسون” و الذي رشح لجائزة الأوسكار لأحسن فيلم تحريك قصير. و يبقى حاليا ” ديفيد سيلفرمان” المخرج والمنتج المستشار لسلسلة» السيمبسون «دون أن يمنعه ذلك من الاشتغال على مشاريع أخرى.

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