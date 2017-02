La DREFLCD du Nord-Ouest célèbre la Journée Mondiale des zones humides à Sidi Bourhaba

En partenariat avec l’Alliance Marocaine pour le Climat et le Développement Durable (AMCDD) et la Société Protectrice des Animaux et de la Nature (SPANA), la Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification du Nord-Ouest a célébré la Journée Mondiale des Zones Humides, le 02 Février 2017, à Sidi Boughaba sous le thème «les zones humides pour la préservation des catastrophes naturels».

A l’instar de la communauté internationale, le Maroc a célébré, le 02 Février, la Journée Mondiale des Zones Humides pour commémorer la signature de la Convention de Ramsar (engagement international pour la préservation et l’utilisation rationnelle des zones humides). Cet événement est placé cette année sous le thème « les zones humides pour la préservation des catastrophes naturels ». Cette thématique met l’accent sur le rôle vital des zones humides pour l’avenir de l’humanité et en particulier leur pertinence pour faire face aux phénomènes extrêmes.

Les objectifs de cette journée – à laquelle ont pris part les différentes représentations de la société civile, fédérées autour de l’AMCDD, et des enseignants-chercheurs – est de communiquer sur la stratégie et le plan d’action des zones humides 2015-2024 et de fédérer l’ensemble des parties prenantes autour d’objectifs communs pour la conservation et la valorisation des services écosystémiques rendus par les zones humides.

Dans ce sens, une étude pour l’élaboration de plans d’aménagement et de gestion intégré a été récemment lancée par la Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification du Nord-Ouest (Kénitra), au niveau de la zone humide de Sidi Boughaba, classé site Ramsar depuis 1980.

L’objectif de cette étude et de formuler des principes d’orientation et des stratégies d’intervention efficaces, cohérentes et durables permettant l’adoption de normes spécifiques pour la sauvegarde, la gestion et l’aménagement de ce site qui recèle des valeurs écologiques, biologiques, socioculturelles et écotouristiques remarquables. Il constitue l’une des plus importantes zones humides marocaines en tant que site d’escale et d’hivernage de plusieurs milliers d’oiseaux, notamment les oiseaux d’eau.

Son intérêt ornithologique et la beauté de ses paysages en font un site très attrayant surtout pour les touristes qui s’intéressent à l’observation des oiseaux.

L’étude en question devrait déboucher sur un diagnostic permettant de rendre disponibles des connaissances utiles à la gestion durable de cet écosystème, notamment les contraintes et les potentialités naturelles de ce site, et l’élaboration de la stratégie de sa conservation.

Rappelons que la DREFNO adopte une méthodologie progressive et pragmatique s’appuyant sur la stratégie du HCEFLCD en matière de conservation des zones humides, dans une vision écosystémique pour gérer globalement ces zones et sauvegarder leur biodiversité.

Ceci, d’autant plus que le rôle de ces écosystèmes en tant qu’indicateur lié au climat est de plus en plus confirmé et intégré dans les stratégies internationales d’observation et de suivi des changements climatiques.

A travers cette manifestation, la DREFLCD NO illustre son engagement dans la sensibilisation du grand public aux valeurs et aux avantages des zones humides en général, en vue de faire connaitre les biens et services que peuvent offrir ces écosystèmes naturels et de la nécessité de les préserver.