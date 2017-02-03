توجيهات تربوية للآباء في تربية الأبناء -2

أحمد الجبلي

سبق وتحدثنا في حلقة سابقة عن أهمية الرسائل الإيجابية التي يجب أن يتلقاها الطفل حتى يتبرمج بشكل إيجابي ويثق في نفسه وقدراته، فخطورة الرسائل السلبية تتجلى فيما تتركه في النفس من صفات يوشك أن يقتنع بها الطفل فتصير جزءا منه، وتدخل ضمن قناعاته بأنه غبي أو عاجز أو ضعيف. فالطفلة التي قيل لها منذ كانت صغيرة أنت جميلة لكن غبية ظلت طيلة حياتها وهي واثقة من جمالها وغير واثقة إطلاقا من ذكائها. وعلم البرمجة اللغوية العصبية أثبت بأن الإنسان يبرمج كما تبرمج الآلة. ولذلك كان حريا بالآباء اجتناب الرسائل السلبية لما تتركه في الطفل من أثر قد يجني منه عدم الثقة في النفس، أو الاقتناع بصفات معينة لا تليق بالحيوان نفسه بله أن تليق بالإنسان المكرم والقيادي المستقبلي في بناء الأوطان.

نجد ضمن إحصاء عالمي أن الطفل يتلقى، منذ أن يولد إلى أن يبلغ سن الثامنة عشر ما بين 50 إلى 150 ألف رسالة سلبية في حين لا يتلقى سوى حوالي 500 رسالة إيجابية فقط. وثمة إحصاء عربي قام به بعض العلماء المتخصصين عندما جمع كل المصطلحات والكلمات التي تشجع الطفل على الإبداع فلم يجد سوى ست كلمات فقط تشجع على الإبداع و 180 كلمة كلها تقتل الإبداع والابتكار في الطفل. إن نتيجة هذه الدراسات سواء منها العالمية أو العربية لا تدل إلا على أننا مبرمجون على السلبيات، ويستهوينا اصطياد الأخطاء والعيوب. فغاب المدح والإطراء من قاموسنا اللغوي، كما غاب التشجيع الذي من شأنه أن يرفع المعنويات، ويدفع إلى المزيد من الثقة في النفس.

لعل أهم الوظائف التي يقوم بها المربون هي وظيفة القاضي والمحقق والجلاد. وهي وظائف تثير نوعا ما استغرابنا، إذ لم نكن نعي أن مثل هذه الأوصاف يمكن أن تكون وظائف تنسب إلى المربي. لأننا عهدناها أوصافا منسوبة إلى إدارة المحاكم والسجون التي من مهامها إصدار الأحكام والاعتقال والحبس والتحقيق. فالأب عندما يسم ابنه بأنه غبي أو كسول، أو إذا تعثر يصفه بالعمى. فإن هذه الأوصاف عبارة عن أحكام والوحيد الذي من مهامه أن يصدر الأحكام هو القاضي. وعندما يكثر من أسئلة ابنه أين كنت ومع من كنت؟ وإلى أين؟ وكيف؟ ولماذا؟ ويبحث في كل صغيرة أو كبيرة قام بها فإنه يقوم بدور المحقق. أو عندما يحمل العصا أو السوط فيضربه على رأسه أو على يديه أو يحبسه في غرفة مظلمة فهو يفعل فعل الجلاد والسجان. إن واقعنا يثبت بأننا مع أبنائنا إما قضاة نصدر أحكاما، وإما محققون نحقق معهم أكثر من أن تكون أسئلتنا لهم ضمن حوار يربي في الطفل الجرأة والتواصل والاستماع وإبداء الرأي. وإما سجانون وجلادون لا نعرف من وسائل التربية إلا الضرب والتوبيخ مع أن الضرب يكاد يحتل المرتبة الألف ضمن الوسائل التربوية. فماذا سنخسر إذا أعلنا عن رفضنا على أن نكون قضاة أو محققين أو جلادين في تعاملنا مع أبنائنا؟