جمعية فاطمة الفهرية للتنمية والتضامن تنظم حفل عشاء على شرف السلك الدبلوماسي وسفراء افريقيا بمناسبة عودة المغرب إلى حضن البيت الافريقي‎

جمعية فاطمة الفهرية للتنمية والتضامن

Association Fatima Elfihria pour le Développement et la Coopération

بلاغ صحفي

على إثر الانتصار التاريخي الذي حققه المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده في عودته المظفرة إلى حضن الاتحاد الافريقي، تعلن جمعية فاطمة الفهرية للتنمية والتعاون التي تترأسها الاستاذة وفاء البقالي النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عن افتخارها واعتزازها بهذا النصر التاريخي المظفر الذي جاء تتويجا لانتصار للشرعية ومسار طويل من العمل الدؤوب قاده ورعاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله بصفة شخصية.

وبهذه المناسبة الميمونة تعلن جمعية فاطمة الفهرية للتنمية والتعاون أنها ستنظم حفل عشاء تتخلله وصلات موسيقية فنية على شرف أعضاء السلك الدبلوماسي وسفراء الدول الافريقية التي ثمنت ودعمت جهود المملكة المغربية في العودة لحضن البيت الافريقي احتفاء بهذا النصر المبين، وذلك يوم 19 فبراير 2017.

وتؤكد جمعية فاطمة الفهرية للتنمية والتعاون أنها ستجعل من يوم 31 يناير من كل سنة عيدا وطنيا إفريقيا ستحتفي به وتثير من خلاله المستجدات ذات الصلة بالشان الافريقي ودور المغرب في النهوض بقاطرته الاقتصادية وتعزيز أواصر التضامن بين شعوبها .

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حرر بفاس: فاتح فبراير 2017

إمضاء

رئيسة الجمعية

وفاء البقالي