توجيهات إلى الآباء في كيفية تربية الأبناء -1

أحمد الجبلي

لا تنفك التربية تخرج عن أحد معنيين، فهي إنا تربية إيجابية أو تربية سلبية. فما معنى التربية الإيجابية التي نعنيها فنتبناها؟ وما هي التربية التي تتعارض معها تعارضا بينا فنجتنبها؟ إننا، كآباء ومربين، ليس لنا اختيار إلا أن نكون أحد النوعين. وأي نوع إلا وتترتب عنه عملية برمجة لسلوكات وأخلاق وتصرفات أبنائنا. أي إما نكون آباء إيجابيين فحتما سنصنع أبناء إيجابيين. وإما أن نكون آباء سلبيين فنصنع أبناء سلبيين. فلا مناص من أن أي أب إلا ويريد أن يكون أبا إيجابيا لا أبا سلبيا. فما هي السبل إذن التي على الأب أن يتبعها ليكون مربيا إيجابيا؟

بداية، لابد أن نعي أن أبناءنا هم فعلا أغلى ما نملك في هذا الوجود. ولذا زين الله بهم حياتنا الدنيا (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) وجعلهم ذخرا لنا يوم القيامة إذ يعتبرون من الصفحات الثلاث التي تظل مفتوحة في وجه تدفق الحسنات إلى يوم القيامة “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث…” ومن هذه الثلاث ولد صالح يدعو له.

يقول ستيفن كوفي في كتابه الرائع العادات السبع للأسر الأكثر أهمية: ” اجعل أبناءك أعظم مشروع في حياتك، ولا تدع أي شيء يحول دونك ودون تحقيق هذا المشروع” أي إننا شركاء في هذا مع جميع الديانات والملل والنحل الأخرى، فكل واحد من بني البشر إلا ويعمل جادا من أجل أن يكون أبناؤه بالشكل اللائق الذي يجعلهم ناجحين متفوقين إيجابيين وعلى تربية وأخلاق تفيدهم وتفيد مجتمعهم.

إن من أهم ­ما يجعلنا كآباء مربين إيجابيين أن نعمل على إرسال الرسائل الإيجابية ونتجنب الرسائل السلبية. ونعني بالرسائل الإيجابية كل فعل أو قول يركز فقط على السلوكات الإيجابية التي تصدر عن الطفل، كالمدح والإطراء والشكر والوصف جميع الأوصاف التي تجعله يقتنع أنه فعلا ذكي وقوي أو قادر أو مجد ومجتهد، أو جميل الخلقة وسريع الفهم وذو أخلاق رائعة ومدهشة، وحتى في حالة صدور سلوك سلبي ومشين منه على الآباء أن ينتقدوا السلوك ولا ينتقدوا الذات، كأن يقولوا له: أنت أذكى من أن تقع في هذا، فهنا وصفوا الذات بأنها ذكية ولكنهم قبحوا السلوك لأنه من غير اللائق بطفل ذكي أن يصدر عنه سلوك مشين. أو أن يقال له: هذا السلوك لا يصدر عن طفل رائع وفطن ومتخلق مثلك. إذ الحفاظ على أن يكون الطفل مقدرا لذاته لهو صمام الأمان الذي يجعل منه شخصية قوية تثق في قدراتها ومهاراتها وتبني نمطها في التفكير والسلوك دون إمعية أو تقليد.