Marrakech le 04 Janvier 2017

Communiqué de Presse

« Une première au Maroc : Développement d’une nouvelle méthode thérapeutique au service de médecine nucléaire de Marrakech : La synoviorthèse isotopique. »

Dans le cadre du développement du service de médecine nucléaire et l’installation de nouvelles méthodes diagnostic et thérapeutique, le service de médecine nucléaire a développé, et ce pour la première fois au Maroc, une nouvelle méthode thérapeutique : La synoviorthèse isotopique.

La synoviorthèse isotopique désigne un traitement local par injection intra-articulaire d’un produit radioactif, consistant à détruire la membrane synoviale. Ce traitement est indiqué principalement dans les arthrites rhumatoïdes invalidantes lorsque le traitement général est mis en échec.

Ainsi, le service continuera dans cette démarche développante et contribuera d’une façon significative à l’amélioration des prises en charge des malades du CHU Mohammed VI de Marrakech, et ce, pour constituer, en plus de la valeur ajoutée du CHU, un pôle d’excellence.

