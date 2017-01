LES JEUNES REPORTERS POUR L’ENVIRONNEMENT ENSEMBLE POUR LA PROMOTION DU TOURISME DURABLE

Samedi 14 janvier 2017, la salle des fêtes « Rachid Al Idrissi » du Lycée Qualifiant Tarik Bnou Ziad d’Azrou a abrité les travaux d’une session de formation de quelques 87 lycéens et lycéennes et 29 enseignants engagés au niveau de la Province d’Ifrane dans le programme international : « Jeunes Reporters pour l’Environnement » soutenu au Maroc par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’Environnement.

Au programme de cette session de formation encadrée par le photographe/cameramen et Directeur de la télévision numérique SADATV Mr Sofiane Inajdadi et Professeur Lahcen Hajji collaborateur de la même TV numérique qui on,t animé des ateliers respectifs consacré à la photographie et à la réalisation d’un reportage journalistique, exposé sur « le tourisme durable » choisi comme thème cette année par la FM6E pour le concours « Jeunes reporters pour l’environnement » a été fait notamment par le Délégué provincial du Ministère du Tourisme Mr Rachid Ihdam.

La séance d’ouverture de cette session de formation marqué par l’allocution du coordonnateur provincial de l’EEDD de la DP du MEN qui a présenté le programme Jeune Reporter pour l’environnement parrainé par la FM6E a été présidée par Mr Ahmed Mrini Directeur provincial du MENFP qui a tenu à souligner le rôle de prime abord que joue l’éducation à l’environnement dans la formation de l’homme en général et des jeunes genérations en particulier en vue d’une meilleure préservation et protection de l’environnement et du role de l’école dans ce donaine d’education relative à l’environnement.

Mohammed Drihem