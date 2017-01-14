الإستراتيجية الجديدة للدرك الملكي بخريبكة من أجل القضاء على الجريمة تؤتي أكلها والحرب على تجار المخدرات والماحيا متواصلة

عبد اللطيف علول

منذ تعيين القائد الجهوي الجديد للدرك الملكي على مستوى إقليم خريبكة وبتوجيهات منه وبتنسيق بين سريات الدرك الملكي بكل من خريبكة ووادي زم تميزت الأيام الأولى من سنة 2017 بتفعيل الإستراتيجية الجديدة للدرك الملكي بالإقليم التي تقوم على أساس عدة محاور سواء المتعلق منها بتنظيم السير على الطرق والوقاية من حوادث السير أو في الجانب المتعلق بحماية الأشخاص والممتلكات من خلال القضاء على كل أشكال الجريمة ومحاربة أسبابها خاصة الاتجار في المخدرات والمواد الكحولية .

وفي هذا الصدد وفي إطار إستراتيجية الدرك الملكي بخريبكة من أجل القضاء على تجارة واستهلاك المخدرات ،وبعد إشعار من إدارة السجن المحلي بوادي زم تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية وادي زم من حجز 50 غرام من مخدر الحشيش من داخل السجن المحلي أثناء تفتيش روتيني يوم 3 يناير 2017 ، حيث تم فتح تحقيق في الأمر لمعرفة مصدر المخدرات وطرق ترويجها بفضاء السجن .

وفي سياق أخر تمكن المركز القضائي للدرك الملكي بوادي زم بدوار أولاد عبد الله جماعة أولاد عيسى قيادة السماعلة يوم 4 يناير 2017 من توقيف شخص 36 سنة وبحوزته 1 كيلوغرام من القنب الهندي و 150 غرام من الطابة ومبلغ 250 درهم محصول بيع المخدرات ولا زال البحث جاريا عن مزوده ، كما تمكنت عناصر الدرك الملكي بأبي الجعد يوم 7 يناير 2017 من إيقاف شخص يشتغل بمستودع تقطير وصناعة ماء الحياة الماحيا بدوار أولاد نهار جماعة تاشرافت قيادة الشكران ، حيث حجزت لديه كمية مهمة من التين المخمر قدرت ب 950 كيلوغرام و100 كيلوغرام من التين الجاف ومعدات التقطير و3 قارورات من الحجم الكبير وأفران وبراميل فيما مازال البحث جاريا عن شريكيه وهما إبنه وأخوه من أجل تقديمهما للعدالة في المنسوب إليهما .

وفي نفس اليوم قامت عناصر الضابطة القضائية بإلقاء القبض على شخص معروف {ع م} له عدة سوابق عدلية وهو يقوم بترويج قنينة 5 لترات من الماحيا ، وبعد تنقيطه تبين أنه أفرج عنه أواخر سنة 2016 من أجل الاتجار في المخدرات بينما تم ضبط شخص يقتني ماء الحياة منه و هو الآن متابع في حالة سراح .

وفي يوم 8 يناير 2017 قامت عناصر الضابطة القضائية لبني بتاو التابع لسرية وادي زم ، بدوار أولاد بو فارس جماعة بني زرنتل بنصب كمين لشخض معروف {ب ع} عمره 38 سنة بتعاطيه الاتجار بالمخدرات بشتى أنواعها ولديه سوابق عديدة في هذا المجال بإيقافه على الساعة 8 مساء وضبطت بحوزته 3 كيلوغرام من القنب الهندي و1.5 كيلوغرام من الطابا و 350غرام من الحشيش.

نشير إلى أن الحرب على تجارة المخدرات والمواد الكحولية متواصلة على مستوى كل قرى ومداشر الإقليم ،ومعنويات عناصر أفراد الدرك الملكي جد مرتفعة من أجل القضاء على هذه الآفة الخطيرة في ظل تعليمات السيد القائد الجهوي ورؤساء سريات الدرك الملكي بكل من وادي زم وخريبكة الذين لا يدخرون أي جهد من أجل حماية الأشخاص وممتلكاتهم ، كما أن هده الحصيلة أعادت المواطنين خاصة بالبوادي والقرى الإحساس بالأمن والطمأنينة رغم الظروف الصعبة التي يشتغل فيها رجال الدرك الملكي في ظل شساعة الإقليم و النقص العددي في عدد رجال الدرك إضافة إلى قلة المعدات والآليات مما يستدعي من مختلف الفاعلين والمنتخبين مساعدة رجال الدرك في مهمتهم النبيلة .