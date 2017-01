LA DELEGATION PROVINCIALE DU MEN CELEBRE LE 73ème ANNIVERSAIRE DE LA PRESENTATION DU MANIFESTE DE L’INDEPENDANCE

Le peuple marocain a célébré hier Mercredi 11 janvier 2017 dans la fierté et la grandeur, le 73ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l’indépendance le 11 janvier 1944, une occasion pour se remémorer la portée hautement symbolique d’un événement historique qui traduit la communion du peuple et du Trône dans la défense des valeurs spirituelles et nationales de la mère patrie.

La célébration du 73ème anniversaire de cet événement-phare dans notre pays est un hommage aux hommes et femmes du mouvement de la résistance nationale qui se sont sacrifiés corps et âme pour la libération du pays du joug du colonialisme et un rappel des épopées réalisées par d’intrépides défenseurs de l’intégrité de notre nation.

A l’instar donc de toutes les provinces et préfectures du Royaume, la Province d’Ifrane a été au rendez-vous Mardi 10 janvier dernier avec une matinée artistique et culturelle organisée à la salle des conférence de la ville d’Ifrane par la Direction Provinciale du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle d’Ifrane en présence Pacha de la ville d’Ifrane représentant le Gouverneur de la Province, du Délégué Régional du Haut-Commissariat aux anciens résistants et membres de l’armée de libération, du Corps enseignant et administratifs, des élèves des établissement scolaire de la cité et de plusieurs autres personnalités civiles et militaires.

Cette matinée a été marquée par les allocutions respectives du Délégué Provincial du MEN et du délégué Régional du HCARMAL qui ont mis l’accent sur le grand intérêt d’un tel évènement et sur l’importance de sa célébration avec nos jeunes élèves, ces jeunes générations appelées a mieux connaitre leur Histoire pour mieux construire leur avenir.

Par la même occasion, l’assistance a été convié à suivre avec un grand intérêt les beaux tableaux artistiques présentés par les élèves des établissements scolaire de la province sous forme de chants et poème patriotiques, de danse et de pièces théâtrales.

Mohammed Drihem