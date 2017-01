LA FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE SKI ET MONTAGNE ORGANISE LA COUPE DES PREMIERES NEIGES LE WEEK END PROCHAIN

ET LE TROPHEE INTERNATIONAL MOULAY RACHID

LES 13 ET 14 FEVRIE 2017 A OUKAIMEDEN

Conformément à son calendrier sportif pour la saison 2016/2017, la Fédération Royale Marocaine de Ski et Montagne organisera la Coupe des Premières Neiges au titre de la saison sportive 2016-2017 les Samedi et Dimanche 14 – 15 Janvier 2017 prochain à la Station de ski et de montagne de l’Oukaimeden.

Cette compétition est ouverte à toutes les catégories confondues (Homme/Dame) relevant des ligues régionales du Nord et du Sud à raison de 5 meilleurs skieurs (es) participants(es) par club assurés au titre de la saison 2016/2017 en plus d’un accompagnateur.

Au Programme de cette première compétition de Ski Alpin de la saison 2016-2017, La Fédération prévoit une réunion de coordination avec le comité d’organisation de la compétition la soirée du vendredi 13 janvier avec la réservation de la journée du samedi 14 janvier pour l’entrainement et la mise en jambe des équipes de clubs participants en ce début de saison avec le tirage au sort des numéros des Dossards dans la soirée.

La journée du Dimanche 15 janvier quant à elle, elle sera consacrée à l’organisation de la compétition de ski alpin des premières neiges et à la remise des prix aux meilleurs skieurs.

Au programme de Ski Alpin au titre de la saison 2016-2017, la Fédération Royale Marocaine de Ski et Montagne a prévu l’organisation et la participation a plus d’une compétition aussi bien au niveau national qu’au niveau international dont la plus importante et la plus attendue comme une PREMIER ALPINE jamais organisée encore dans notre pays à savoir la Compétition internationale de Ski Alpin dotée du Trophée Prince Moulay Rachid inscrit cette année et pour la première fois dans l’histoire du ski alpin Marocain dans le calendrier Sportif de la Fédération Internationale de Ski (FIS).