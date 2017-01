L’ASSOCIATION JEUNESSE SANS FRONTIERE ET SADA-TV RENDENT HOMMAGE AUX PERSONNALITES

DE L’ANNEE 2016 DANS LA PROVINCE D’IFRANE

Samedi 07 janvier 2017 dernier, l’Association Jeunesse sans frontière d’Ifrane et sa chaine de télévision électronique SADA.TV ont organisé à la salle des fêtes : « Rachid El Idrissi » du mémorable Lycée Tarik Bnou Ziad de la ville d’Azrou la cérémonie de couronnement de la personnalité de l’année 2016 de la Province d’Ifrane choisie par les internautes amis de la page Facebook et du site officiel de SADA.TV.

Lors de cette cérémonie, notre confrère Hassan Charrou animateur de plus d’une émission radiophonique sur les ondes de la Radio MFM-Fès a été élu lors du second tour des élections : Personnalité de l’Année 2016 au niveau de la province d’Ifrane avec 10081 voix.

A noter au passage que le premier tour des élections organisé via la Page Facebook de SADA.TV a été consacré à l’élection de la personnalité de l’année 2016 dans chacun des domaines Sportif, Culturel et artistique, juridique, environnemental, associatif et médiatique.

Lors de ce premier tour, Notre Confrère Hassan Charrou a été élu personnalité de l’an 2016 dans le domaine de la presse et des médias avec 640 voix suivi de notre collaborateur Mohammed Drihem en deuxième position avec 520 voix et des Blogueurs Mohamed Abid et Abdeslam Oukassou avec respectivement 203 et 178 voix en troisième et quatrième position..

Aussi, l’artiste peintre Anouar Kotni a été élu personnalité de l’année alors que le jeune Boxeur membre de l’équipe nationale Mohamed Tadlaoui a été elu personnalité sportive de l’année 2016 et Abdelali Adnane élu personnalité de l’année dans le domaine de l’environnement.

Par la même occasion, Mme Nawal Ikou a été couronnée personnalité de l’année 2016 dans le domaine juridique et Abdellah Hamidi personnalité du tissu associatif provincial d’Ifrane.

Les têtes de listes de chacun de ces six domaines ; élus lors de ce premier tour ; ont participé au second tour des élections qui a donné le journaliste Hassan Charrou Personnalité de l’année 2016 au niveau de la Province d’Ifrane.

De même, les organisateurs de cette soirée des stars de l’année 2016 au niveau de la Province d’Ifrane ont rendu hommage à trois personnalités qui ont marqué dans le passé récent la scène sociale et médiatique ainsi que deux jeunes talents qui ont brillé sur le plan sportif et la lutte contre l’handicape.