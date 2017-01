Une Convention de partenariat signée entre: Le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger (CCME) et le FORIM concoure aux actions de la diaspora marocaine

Le Forum des Organisations de Solidarité Internationale Issues des Migrations (FORIM) basé en France et le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME) basé au Maroc ont décidé de mettre en synergie leurs capacités et actions en faveur de la valorisation des parcours et profils des migrants(es) et/ou personnes issues de l’immigration afin de concourir à leurs actions destinées à contribuer au développement économique, social et culturel de leurs pays d’origine, de transit et d’accueil.

Conclu pour une durée de trois ans (2017–2019), le partenariat entre le CCME et le FORIM témoigne de la volonté de mettre en avant et de renforcer les nombreuses contributions des Marocains de l’étranger à la réduction de la pauvreté et au développement du Maroc à travers les projets de développement local, mais aussi à travers leurs savoir-faire, compétences et talents.

Alors que les diasporas revêtent une importance considérable dans le dialogue sur les migrations et développement et sont de plus en plus reconnues comme des acteurs majeurs dans la vie politique, sociale et culturelle de leurs pays d’origine et d’accueil, le CCME et le FORIM réaffirment avec force, à travers ce partenariat, leur engagement en faveur d’un plus grand renforcement des liens entre la diaspora Marocaine résidant en France et leurs pays d’origine.

Pour ce faire, selon un communiqué qui nous est parvenu de FORIM, les deux organismes mèneront des actions de structuration et de renforcement des capacités du tissu associatif issu de l’immigration marocaine. Elles appuieront l’échange d’expériences et le transfert des savoir-faire en matière de Co-développement entre les associations de migrants(es) et les acteurs/trices d’origine marocaine en France. Les partenaires travailleront également pour identifier les bonnes pratiques en termes de prise en compte du rôle des diasporas dans les stratégies nationales de développent afin de les répliquer dans le cadre des partenariats Sud-Sud.

De plus nous rapporte-t-on, le FORIM et le CCME soutiendront les associations de migrants(es) marocaines dans leurs projets d’appui et de contribution au développement du Maroc dans le cadre du Programme d’appui aux projets des OSIM(PRA/OSIM), dispositif mis en place et géré par le FORIM. En effet, les associations de migrants(es) marocaines pourront bénéficier d’un accompagnement dans la mise en place des projets de développement local au Maroc et d’un renforcement de leurs capacités d’intervention et de structuration interne. En outre, le CCME cofinancera les projets des associations de migrants(es) marocaines à hauteur de 30% supplémentaire du montant octroyé dans le cadre du dispositif PRA/OSIM.

Ainsi donc précise-t-on, le partenariat entre le CCME et le FORIM représente un cadre important permettant de mobiliser les diasporas marocaines, de leur donner les moyens nécessaires et de leur créer des conditions favorables en vue de développement économique, social et culturel de deux espaces – le Maroc et la France.

A PROPOS DU FORIM

Le Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (FORIM) est une plateforme nationale qui réunit des réseaux, des fédérations et des regroupements d’Organisations de Solidarité Internationale issues de l’Immigration (OSIM), engagés dans des actions d’intégration ici et dans des actions de développement dans les pays d’origine. Le FORIM représente environ 1000 associations intervenant en Afrique Subsaharienne, au Maghreb, en Asie du Sud Est, aux Caraïbes et dans l’Océan Indien.