CAPITALE ECOLOGIQUE DU MAROC :

LE GOUVERNEUR D’IFRANE PRESIDE LA CEREMONIE

DE LEVEE DU PAVILLON VERT INTERNATIONAL

DES ECOLES PRIMAIRES D’IFRANE

Comme nous l’annoncions en son temps sur ces mêmes colonnes, le « Pavillon Vert International » décerné par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’environnement dans le cadre du Programme Eco école a ; encore une fois ; flotté dans le ciel de la capitale écologique Ifrane.

En effet, c’est en présence du secrétaire général du MENFP Mr Youssef Belkasmi, du Directeur régional de l’AREF de Fés/Méknès Mr Mohamed Dali, du Directeur Provincial du MENFP d’Ifrane Mr Ahmed Mrini et de Mlle Kenza Khéllafi représentant la FM6E que le Gouverneur de SM Le Roi dans la Province d’Ifrane Mr Abdelhamid El Mazid a présidé vendredi 06 janvier 2016 dernier la cérémonie officielle de la levée du « Pavillon vert International » décerné par la Fondation Mohamed VI pour l’environnement à ECOLE ASSALAM d’Ifrane proclamée ainsi Eco-école et ce, en reconnaissance aux efforts déployés par cet établissement scolaire publique pour inculquer aux jeunes les bonnes pratiques de protection de l’environnement et en signe d’encouragement à ces derniers et à leurs enseignants pour qu’ils persévèrent en ce sens.

Par la même occasion, un second « Pavillon vert International » a été remis à la Direction et aux élèves de l’école Annasr d’Ifrane et une médaille de Bronze à ceux de l’école Riad proclamées notamment éco-écoles en ce début d’année 2017 dans ville d’Ifrane qui se voit ainsi très honoré d’avoir toutes ses quatres écoles primaires publiques érigées de simples écoles à des écoles écologiques au cœur de la capitale écologique du Royaume :Ifrane. A rappeler que la 4ème école de Bir Anzarane a été proclamée éco-école depuis 2013.

Cette grande fête écologique a été marqué par l’allocution prononcée par Ahmed Mrini Directeur Provincial du MENFP d’Ifrane qui s’est enorgueillie de voir toutes les écoles publiques de la ville d’Ifrane rehaussées au rang d’Eco-école en signalant que sur 53 écoles primaires publiques que compte la province d’Ifrane, 19 parmi elles ; se sont impliquées et engagées dans le programme national des éco-école entre 2013 et 2016 en plus de Cinq école privées, en précisant qu’avec cet exploit des écoles de la ville d’Ifrane, la Province d’Ifrane compte de nos jours 5 pavillons verts dont 2 décrochés a Azrou en 2013 notamment par école Cadi Ayad et école Abdelkrim Khattabi. La province d’Ifrane compte aussi les deux médailles de bronze respectives du S/S Bensmim décrochée en 2013 et d’école Riad d’Ifrane en en début 2017.

Pour sa part, la représentante de la FM6E Mlle Kenza Khellafi qui a tenu à féliciter aussi bien les directions et le corps enseignants que les élèves des trois écoles primées en ce jour faste, a rappeler les grands efforts déployés par la fondation sous la houlette de sa présidente SAR La Princesse Lalla Hasna pour servir la cause environnementale au Maroc en général et dans les établissements scolaires en particulier a travers les programmes « éco-école » et « jeunes reporters pour l’environnement ».

Par la même occasion, Mlle Kenza Khellafi qui a incité les écoles ainsi primées à plus de persévérance pour maintenir ce Pavillon Vert International flottant dans le ciel de leurs écoles respectives a tenu de rappeler les différentes étapes traversées par ces différentes écoles pour avoir l’honneur de cette grande distinction internationale qu’est le Pavillon Vert.

A noter que le label “Pavillon vert” a été octroyé par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement à ces établissements scolaires en reconnaissance de leurs efforts déployés pour inculquer aux jeunes les bonnes pratiques de protection de l’environnement et en signe d’encouragement pour qu’ils persévèrent en ce sens.