L’Association des Femmes pour le Développement Rural Organise une session de formation de Renforcement des Capacités des Femmes Rurales du Moyen Atlas Marocaine

L’Association des Femmes pour le Développement Rural organise une formation pour le renforcement des capacités d’une centaine de femmes rurales représentant une dizaine de coopératives de la région du Moyen-Atlas et ce, du 9 au 15 Janvier 2017 au Centre d’Al Akhawayn pour la Formation Continue et le Développement Régional (EERDC) en partenariat avec l’Initiative Américaine de Partenariat avec le Moyen-Orient et l’EERDC.

Les femmes bénéficiaires de cette session de formation issues des régions marginalisées du Moyen-Atlas telles que: Imouzzer Kander, Adghagh Ain Marsa, Ifrane, Azrou et El Hajeb ont été sélectionnées sur la base de leur connaissance des activités productives locales et/ou environnementales de la région, de la qualité et diversité de leurs produits, ainsi que de la faisabilité de leurs projets écologiques générateurs des revenus et participeront à un projet d’une année pour le leadership et l’entreprenariat durable, connu sous le nom de l’initiative “Empowering Women in the Atlas”.

Cette session de formation, sera animée en dialecte arabe Marocain “Darija” et animées par des formateurs qualifiés et expérimentés dans le travail avec les femmes rurales et les coopératives féminines dans la région du Moyen-Atlas. Des traducteurs experts faciliteront également les séances et ateliers de formation en traduisant des termes clés du ‘Darija’ au Tamazight et en effectuant des évaluations de performances à la fin de chaque session, afin de mesurer l’impact direct de la formation délivrée sur les futures femmes rurales leaders et entrepreneuses.

Selon les organisateurs, l’objectif des formations de l’initiative “Empowering Women in the Atlas” est de contribuer à la sensibilisation des bénéficiaires du projet et au renforcement de leurs capacités dans trois domaines principaux: l’entrepreneuriat, la gestion de projet et la protection de l’environnement.

Les ateliers en entreprenariat permettront aux femmes de reconnaître leurs activités productives comme des activités génératrices de revenus potentielles et d’être dotées d’un ensemble d’informations et de pratiques afin de mettre en place leurs propres projets et d’identifier de nouvelles idées de projets réalisables.

Les ateliers en gestion de projets quant à eux fourniront aux bénéficiaires des compétences de base en comptabilité, en gestion et en autonomie financière pour leur permettre de gérer leur budget, d’épargner, d’investir ainsi que de générer des revenus.

Enfin, Les ateliers en protection de l’environnement permettront aux bénéficiaires de reconnaître l’importance et le rôle des ressources naturelles dans leur vie, de comprendre et d’évaluer l’impact de leurs actions sur l’environnement, et de les introduire à d’autres pratiques et activités durables.

Selon Mme Lamia Bazir, fondatrice de l’initiative et Directrice de l’Association des Femmes pour le Développement Rural, «….L’objectif des formations est d’investir dans les futures femmes rurales leaders et entrepreneures afin de les sensibiliser et de renforcer leurs capacités pour lancer leurs projets écologiques et générateurs de revenus dans la région du Moyen Atlas. Ce projet basé sur la conviction que tout être humain et chaque citoyen, quelle que soit sa situation géographique et ses moyens financiers, a un potentiel à optimiser. À cet effet, Empowering Women in the Atlas va outre les limites de l’isolement et de la pauvreté et investit directement dans ces femmes qui ont un grand potentiel de contribuer activement à la croissance économique et au développement durable de leur pays».

Mohammed Drihem