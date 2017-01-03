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زعيم البوليساريو …ينقل على عجل الى مستشفى الأمراض السرطانية باسبانيا وأنباء تتحدث عن وفاته

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تحدثت العديد من وسائل الاعلام عن نقل زعيم البوليساريو  ابراهيم غالي بشكل مستعجل  الى مستشفى للأمراض السرطانية باسبانيا  ، جراء تدهور حالته الصحية بشكل خطير ، لكونه مصاب بسرطان المعدة ، وبما ان المستشفيات الجزائرية عجزت عن علاجه فقد نقل الى الدولة التي يطالب قضاؤها باعتقاله بمجرد ما ان تطأ قدمه التراب الاسباني
هذا وقالت بعض المصادر ان السلطات الجزائرية اتصلت بنظيرتها الاسبانية متوسلة اليها بعدم اعتقاله نظرا لظروفه الانسانية ، غير ان منظمة درلم انترناشيونال وبمجرد ما ان علمت بدخول  ابراهيم غالي الى ارض اسبانيا بداءت  تقوم باجراءات تفعيل مسطرة الاعتقال في حالة ما اذا لم تسبق المنية يد العدالة
هذا وافادت وسائل اعلام اخرى ان ابراهيم غالي بالفعل توفي وان السلطات الجزائرية تتكم على وفاته في انتظار وضع الترتيبات لاعلان الخبر
وكان ابراهيم غالي قد تم تعيينه  من طرف المخابرات  الجزائرية خلفا لعبد العزيز المراكشي  الذي وافته هو الآخر المنية قبل بضعة اشهر

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1 Comment

  1. سؤال
    03/01/2017 at 09:33

    المشكل ليس في وفاة غالي أو سجنه و إنما في من سيخلفه.

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