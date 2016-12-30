عاصفة هوجاء تهز اركان حزب الاستقلال

على اثر تصريحات حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال حول الجارة الجنوبية موريتانيا ، اصدرت مجموعة من قيادات الحزب ، واطره بيانا تندد فيه بتصريحات شباط ، هذا التنديد الذي ينذر بعاصفة قوية تضرب حزب علال الفاسي ، وهي العاصفة التي قد تسقط أمينه العام حميد شباط سقوطا نهائيا … المتتبعون لهذا الوضع يتنبؤون بحدوث مفاجآت خلال الساعات القليلة القادمة

وفي ما سلي البيان التنديد ضدألأمين العام حميد شباط

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إن الأمينين العامين السابقين لحزب الاستقلال الأستاذ امحمد بوستة والأستاذ عباس الفاسي وكذا الأساتذة عبد الكريم غلاب وامحمد الخليفة، وأعضاءا قياديين آخرين من اللجنة التنفيدية السابقين والحاليين ومسؤولين حزبين آخرين، الموقعين على هذا البيان، وأمام التصريحات الأخيرة غير المسؤولة للسيد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، بخصوص الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، التي تربطها بالمغرب على الدوام، أواصر الأخوة، والمودة، والصداقة، والإحترام الراسخة في أعماق وجدان الشعبين المغربي والموريتاني. وإزاء ما خلفته هذه التصريحات التي جاءت خارج سياق الزمان، ومتناقضة مع إرادة ربح التحديات المشروعة للشعبين الشقيقين، فإننا نود أن نعلن للمناضلين الاستقلاليين كافة وللرأي العام الوطني جميعه مايلي

أولا- هذه التصريحات اللامسؤولة، لا تلزم الحزب أبدا، وأنها تصريحات شخصية، يتحمل مسؤوليتها وحده السيد شباط، ولا علاقة لها بتوجهات الحزب ومبادئه

ثانيا- هذه التصريحات جاءت متزامنة مع الوقت الذي تنهمك فيه كل الإرادات الوطنية، والأحزاب السياسية، وتبدل جهودها لتشكيل الحكومة التي أفرزتها انتخابات السابع من اكتوبر، الشئ الذي استغله خصوم وحدتنا الترابية، وأعداء الشعبين الشقيقين الموريتاني والمغربي، لتمرير مخططاتهما الجهنمية، لضرب الأهداف النبيلة والتوجهات الرشيدة للقيادة الحكيمة في البلدين

ثالثا- يثمنون عاليا المبادرة الملكية السامية التي جاءت في الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك محمد السادس، وفخامة رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية السيد محمد ولد عبد العزيز، وإيفاد صاحب الجلالة لرئيس حكومته لنزع فتيل التوتر الذي أشعلتها هذه التصريحات وشرح موقف المغرب الرسمي الذي هو موقف الشعب المغربي قاطبة من العلاقات الدائمة والأخوية التي تربط الدولتين والشعبين

رابعا – يؤكدون أن هذه التصريحات التي أدت الى أزمة كادت أن تعصف بكل ما بذله المغرب ,موريتانيا عبر تاريخهما لتسود روح الأخوة الصادقة وبناء مستقبل البلدين، تلزمنا اليوم كاستقلاليين الوقوف مع الذات والقيام بنقد ذاتي علني وصريح من أجل إرجاع الأمور الى نصابها وعودة الحزب الى مساره الحقيقي المستمد من رصيده التاريخي والنضالي بفتح ملف التصرفات التي قام بها السيد شباط منذ توليه الأمانة العامة للحزب الى اليوم والتي اتسمت، بكل أسف، بالتقلب في المواقف السياسية، وإضعاف الهياكل التنظيمة وتدبير سيئ للانتخابات أفضت الى نتائج سيئة افقدت الحزب مكانته ومدنه ودوائره

لقد حرصنا طيلة الأربع سنوات الماضية على إبقاء شمل الحزب مجموعا ومصانا للحفاظ على وحدته، آملين في أن يصلح الأمين العام نفسه، ويتحمل مسؤوليته للقيام بنقد ذاتي ويضخ في الحزب روحا وحيويه جديدة، غير أن لا شئ من هذا وقع، بل العكس، حدث التمادي والتأزيم والمزايدة

نظرا لكل ما سبق، أننا نجزم ونعلن أن السيد حميد شباط أثبت أنه غير مؤهل ولا قادر على مواصلة تحمل مسؤولية الأمانة العامة لحزب الاستقلال

2016 حرر بالرباط يوم الخميس 29 دجنير

هذه اللائحة الموقعين

الأستاذ امحمد بوستة

الأستاذ عباس الفاسي

الأستاذ امحمد الخليفة

محمد سعد العلمي

توفيق حجيرة

ياسمينة بادو

كريم غلاب

فؤاد القادري

نعيمة الرباع

عبد الكبير زاهود

عبد اللطيف معزوز

محمد ماء العينين

عدنان بنشقرون

رشيد الفيلالي

عبد السلام المصباحي

احمد القادري

السيد يوسف محمد قبلي

مصطفى حيكر

مولاي أحمد أفيلال

مصطفى جبران

محمد بنشايب

عبد القادر بوخريص

منعم كسوس

منصف الكتاني

محمد طها

خالد الزرهوني

رشيد افيلال

بشير بادو

عمر حجيرة

محمد الغريب

زهرة أقصبي

نجية مكوار

لطيفة بناني سميرس

محمد لغريب

نجية قادري

سعيد الشرامي

محمد النبو

سفوان بيا