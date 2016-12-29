تدخل عامل اقليم افران لرفع الحيف والتخفيف من معانات ساكنة ايت عمرواعلي

خلية الصحافة

في اطار الاهتمامات التي يوليها عامل اقليم افران السيد عبد الحميد المزيد لقضايا الساكنة بالإقليم وتفعيلا لسياسة القرب والإنصات انتقل يوم 28 دجنبر 2016 إلى منطقة ايت عمر واعلي التابعة للجماعة الترابية تكريكرة قيادة اركلاون حيث تمكن السيد العامل من الوقوف على بعض الاختلالات التي تضر بمصالح مجموعة من الساكنة خاصة فيما يتعلق بربط مجموعة من الدور بالشبكة الكهربائية والماء الصالح للشرب والمياه العادمة وتبليط الازقة وعبرت الساكنة للسيد العامل عن استيائها من هدا الحيف حيث تمت استفادة البعض من الساكنة واقصاء البعض الاخر وامام هدا الوضع امر العامل المصالح المعنية من المكتب الوطني للكهرباء والماء برفع هدا الحيف وتمكين السكان المقصيين من الاستفادة من هده التجهيزات والخدمات اسوة بباقي السكان ودلك في اقرب الاجال واستجاب السيد العامل ايضا لطلب الساكنة لتوفير النقل المدرسي ودلك بعد تأسيس الجمعية التي ستتكفل بتدبيرهدا النقل .كما استجاب العامل لطلب الساكنة والمتعلق بتوفير ديمومة طبية.

وعند اختتام زيارته لمنطقة ايت اعمر واعلي قام بتفقد المدرسة المتواجدة بهدا المركز,حيث وقف ايضا على الوضعية المتدهورة لاسقف الاقسام المبنية بالمفكك الشيء الدي سيؤثر سلبا على السير الدراسي بهده المؤسسة التعليمية .وقد خلفت هده المبادرة التي قام عامل اقليم افران ارتياحا لدى المواطنين.