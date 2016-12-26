الملك محمد السادس ينال جائزة مانديلا للسلام لهذا العام

منح معهد نيلسون مانديلا الذي يرأسه الدكتور بول كانانورا مانديلا جائزة السلام لعام 2016 لملك المغرب محمد السادس ، و وفقا لهيئة المحلفين للجائزة، فاختيار جلالة الملك لهذه الجائزة العالمية جاء نتيجة ” لإسهاماته في بناء مجتمع العدالة والسلام بين البشر والأمم، والاعمال الجديرة بالثناء جداً لتعزيز التنمية في أفريقيا من خلال أمنها في المجال الدبلوماسي والاقتصادي والإنساني والثقافي والروحي” حسب ما جاء في تقرير اللجنة المكلفة بالجائزة . وتنافس على هذه الجائزة العالمية 3623 مرشحا من جميع القارات حيث توصلت اللجنة المكلفة بالانتقاء ب 3191 ترشيح من شخصيات القارات الخمس و 25 ترشيح فردي لمهتمين بالمجالات الاقتصادية والثقافية والرياضية و 388 لشخصيات ديبلوماسية فيما انتقت اللجنة 19 من المرشحين الرسميين يمثلون ملوك ورؤساء الدول وشخصيات سياسية بارزة عالمية.

ومن بين الشخصيات الاخرى التي نالت هذا الاستحقاق العالمي لعام 2016 إبراهيم بوبكر كييتا، رئيس مالي، “لمساهمته الهائلة لتوطيد الديمقراطية في شمال مالي من خلال اتفاق الجزائر، والاستقرار الأمني لمالي وكذا اهتمتمه بالاستقرار في منطقة الساحل”. و إيسوفو اماه، رئيس النيجر، ” الذي وضع سياسة ثابتة للأمن الوطني والقيادة الإقليمية في مجال السلامة لمكافحة الإرهاب الجهادي والاتجار بالمخدرات في منطقة الساحل وفي منطقة بحيرة تشاد”؛ وسال ماكي رئيس السنغال، باني مستقبل دولة السنيغال و باتريس تالون، رئيس بنين ، “لرؤيته الجيدة في ادارة للشؤون العامة لبلاده “، كما منح معهد مانديلا جوائز لشخصيات سياسية واقتصادية ورياضية اخرى من بينها ميكائيل جان الأمين العام للفرانكوفونية، واوليفيي سولوناندر رئيس وزراء مدغشقر، والدكتور انطونيو اكيستنو ، والاستاذ جان بابتيس ، والاستاذة الجامعية رمضاني فاطمة الزهراء من الجزائر و المهندس ارتير زانغ والرياضي العالمي فرنسين نيوسبا والكاتب علي زمير و الدكتور علي حداد بالإضافة الى الصحفي الان فوكا.

يذكر ان معهد مانديلا يمنح سنويا جائزة مانديلا لشخصيات او مؤسسات ” لمكافأة الأنشطة الجديرة بالثناء من أجل أفريقيا والسلام لروح نيلسون مانديلا”. وهي جائزة عالمية اطلقتها الامم المتحدة و تهدف الى تكريم الشخصيات التي تكرس نفسها للارتقاء بالمصالحة واللحمة الاجتماعية والتنمية الأهلية طبقا لاهداف ومبادئ المنظمة الاممية، وهي جائزة أنشئت تخليدا لذكرى الأيقونة العالمية لمكافحة “الأبارثايد” (الفصل العنصري) في جنوب إفريقيا نلسون مانديلا الذي توفي بتاريخ 05 ديسمبر 2013 عن 95 عاما.