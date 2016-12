La seconde phase du programme CleanTech Innovation Challenge (CTIC) Sera sanctionné par un Le concours final du 20 janvier 2017 à Casablanca

Le 8 décembre 2016, le Département d’Etat américain en partenariat avec MASEN, l’américain VentureWell et Maroc4Invest, ont conclu la première phase du programme CleanTech Innovation Challenge (CTIC) par un superbe concours à la façon de la fameuse émission américaine « Shark-Tank ».

Ce Programme CTIC Maroc est conçu par ses initiateurs pour encourager une plus grande collaboration entre les établissements gouvernementaux, les institutions académiques et le secteur privé dans l’objectif de maximiser les opportunités offertes par la révolution des technologies propres au Maroc.

Partant de cette thématique, 14 entrepreneurs porteurs de projets d’innovation ont présenté des projets visant à tirer profit de la réutilisation des déchets, de l’énergie solaire, et de l’efficacité énergétique. Des projets dont l’objectif également est d’introduire le concept de la production propre aux secteurs du transport, de l’agriculture et du BTP.

Le Programme CleanTech Innovation Challenge reflète la reconnaissance partagée par le Maroc et les États-Unis des menaces du changement climatique et les engagements respectifs des deux pays à poursuivre des stratégies à long terme pour les atténuer. Au cours des 20 dernières années, le Maroc s’est imposé comme leader régional dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à l’utilisation de technologies respectueuses de l’environnement, avec un accent particulier sur le secteur de l’énergie propre. Le CTIC s’assurera que les innovateurs soient en mesure de tirer profit des opportunités du marché créées par la révolution des technologies propres qui vise à développer une économie bas-carbone.

Selon les initiateurs de ce programme, la première phase du CTIC portait sur un atelier de formation intensive de quatre jours organisé du 5 au 8 décembre, au cours duquel environ 14 innovateurs ont collaboré à travers des propositions de technologies propres, tout en apprenant les méthodes d’élaboration d’un business modèle, la découverte du client, la proposition de valeur et l’identification de la clientèle cible, la propriété intellectuelle, l’internationalisation de l’innovation, et les défis de l’innovation dans le domaine des énergies propres. La session des présentations de projets du 8 décembre a marqué la fin de la première phase du programme CTIC.

Aussi , nous rapporte-t-on ; au cours de la deuxième phase du programme, les candidats innovateurs retenus seront accompagnés par les innovateurs de la société américaine CleanTech, qui les aideront à développer leurs projets afin de se préparer à la phase finale du programme CTIC. Une subvention de 10. 000 dollars est allouée à ce concours pour aider les candidats à mettre en œuvre leurs propositions. Le concours final aura lieu le 20 janvier 2017 à Casablanca.

En lançant le Campus du programme CTIC le 5 décembre dernier, Melanie Nakagawa, Sous-secrétaire adjointe du Bureau des ressources énergétiques au Département d’Etat américain pour l’Energie, avait déclaré : “J’étais à Marrakech il y a quelques semaines pour la COP22, « la COP de l’Action ». Cette phase de mise en application est au cœur de ce que le Maroc et les États-Unis effectuent pour faire avancer les politiques basées sur le marché et les réformes de la gouvernance du secteur de l’énergie, nécessaires pour passer de la conception de projets à leur concrétisation sur le terrain. Le programme CTIC et cette semaine d’activités visent tous à tirer profit de ces politiques et ces réformes, pour combler le fossé entre les gouvernements et le marché, et faire de l’innovation une réalité.”