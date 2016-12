Intitulé de la communication : La médiation comme support pour des stratégies professorales Noms et prénoms : TBIB ABDESSAMAD et TOUMI Mohamed Jawad Organisme de rattachement : Université Mohamed Premier Formation doctorale : Langue, Cultures et Communication – Oujda

Les occasions de réflexion en situation d’auto-confrontation ou en situation de questionnement permettront aux enseignants d’abord, d’entrer dans une démarche d’explicitation de leur pensée dans l’action ; ensuite, de se laisser surprendre par leur propre action et de l’analyser en vue de réguler leurs actions futures. Ces deux hypothèses impliquent d’accompagner les enseignantes observées. Ainsi, l’observable mis à disposition des professeures servira à alimenter une réflexion partagée (entre les enseignants et nous-mêmes) visant premièrement le travail de médiation des professeurs et deuxièmement, les outils médiateurs mis à la disposition des apprenants. Le choix du matériel utilisé pour travailler les objets d’enseignement informe sur le rapport que les enseignants entretiennent avec les différents moyens disponibles voire notamment les objectifs du programme. C’est pourquoi la question 9 de notre questionnaire proposé demande aux enseignants d’ordonner des ressources professionnelles. La palette des moyens d’enseignement à choisir comprend les ressources publiées sur Internet, les programmes de l’enseignement, les manuels scolaires, les documents d’accompagnement des évaluations, les documents produits et proposés par les collègues de l’établissement d’exercice, les revues spécialisées, et les outils diffusés dans le cadre de la formation des enseignants.

En ce qui concerne les textes institutionnels, les programmes scolaires arrivent en tête du classement, ce qui n’a rien d’étonnant puisqu’ils représentent une référence incontournable de la culture professionnelle des fonctionnaires de l’Éducation Nationale. Mais nous ne pouvons pas dire que ce sont les seules ressources évoquées par les nombreux répondants en matière d’enseignement de l’écriture. Les supports matériels et les outils exercent une médiation dans le travail didactique. Cogérés par les élèves et l’enseignante qui impose parfois leurs usages, ils exercent des contraintes tout en ouvrant des possibilités vers la construction des interactions verbales en classe de FLE. Les supports structurent les discours, et leurs caractéristiques contribuent à créer des situations d’apprentissage.