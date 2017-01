L’Association Marocaine des Intolérants et Allergiques au Gluten (AMIAG) organise une fête pour les enfants cœliaques le 19 décembre à Casablanca

L’Association Marocaine des Intolérants et Allergiques au Gluten « AMIAG » organise son « 3eme Kids Day » le samedi 19 décembre 2015 au Centre Culturel LOUBILA » à partir de 14H. Le but de cette manifestation est de divertir les enfants cœliaques et leur offrir un moment de bonheur dans une ambiance conviviale et festive.

Un programme adapté à l’intention des parents est également prévu pour cette journée avec les interventions du Docteur Ahmed Lahlou, médecin spécialiste en Pédiatrie sur les « Caractères Distinctifs entre la Maladie Cœliaque et l’Allergie au Gluten » ; de M. Abdelilah Lafhal, Praticien en PNL (Programmation neurolinguistique) sous le thème de « la relation parent/enfant » et du « comportement et de son influence sur l’environnement » ainsi que la diffusion de la vidéo d’ateliers culinaire en collaboration avec l’Ecole Sup Santé.

La Maladie Cœliaque ou intolérance au gluten est caractérisée par une atteinte inflammatoire de l’intestin grêle, provoquée par le gluten, une protéine contenue dans des céréales (blé, orge, seigle etc.). Susceptible de se déclencher à n’importe quel âge, elle toucherait près de 1 % des marocains dont la plupart ne sont pas diagnostiqués.

Quand elle survient chez le nourrisson et l’enfant en bas âge, en général quelques mois après l’introduction du gluten dans l’alimentation, les signes sont plutôt clairs : diarrhée chronique, fatigue, anorexie, abdomen ballonné, membres grêles, ralentissement de la croissance… Les symptômes sont plus difficiles à interpréter chez l’enfant plus âgé et l’adolescent. On observera ainsi une anémie chronique, une petite taille, des anomalies de l´émail dentaire, des douleurs osseuses, un retard pubertaire… ou encore une absence de règles

On considère à ce propos que l’âge et les modalités de l’introduction du gluten dans l’alimentation joue un rôle dans la survenue ou non de la maladie (ou au moins son apparition plus tardive): il est recommandé de la réaliser entre le 4ème et 7ème mois, de façon progressive et en petites quantités, tout en continuant l’allaitement.

L’exclusion complète et définitive du gluten de l’alimentation constitue la base du traitement de la maladie, une prescription simple dans son principe mais difficile à mettre en œuvre. Le gluten est présent dans toutes les denrées à base de blé, comme le pain et les pâtes, et dans une grande partie des produits issus de l’industrie agroalimentaire (plats cuisinés, entremets, desserts, additifs contenant du gluten et utilisés comme agent de texture ou de stabilité…)

Chez les enfants, ce régime est compliqué à vivre : goûters avec les camarades, fêtes, cantine, restaurants, colonies de vacances… deviennent des situations souvent problématiques d’autant plus qu’ils doivent rapidement savoir par eux-mêmes ce qui leur convient ou non, les parents n’étant pas toujours là pour faire le tri.

A cette contrainte matérielle, s’ajoute le ressenti psychologique : se nourrir est une forme de partage, manger différemment peut stigmatiser socialement et donner l’impression d’être un sujet de curiosité ou d’être obligé de se justifier perpétuellement. Les enfants ont du mal à accepter cette singularité, notamment à l’adolescence marquée parfois par des périodes de rejet du régime.

Les produits sans gluten sont par ailleurs plus chers et loin d’être disponibles partout au Maroc. Leur meilleure accessibilité à tous les malades est un des combats majeurs de l’association AMIAG. Celle-ci, créée en 2013, est forte maintenant de plus de 400 membres actifs et entretient des liens étroits avec son aînée bien connue, l’association française AFDIAG.

Casablanca, le 15 décembre 2015

Dr Khadija Moussayer

Vice-présidente de l’AMIAG

Lieu de la manifestation :

3eme kids day des enfants cœliaques de 14h00 à 18h00

Centre de Formation en Animation Culturelle et Artistique de la Fondation Mohammed V – CENTRE LOUBILA

4, Bd El Hank, Anfa Casablanca