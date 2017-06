L’ASSOCIATION DES AMIS DU VAL D’IFRANE SOLIDAIRE AVES LES GENS DANS LE BESOIN ORGANISE L’OPERATION IFTAR RAMADAN 1436 h

Comme chaque année en ce mois sacré du ramadan, de nombreuses initiatives caritatives s’organisent autour de la notion de solidarité un peu partout à travers les villes et villages du Royaume. A Ifrane, cet esprit de solidarité et de soutien social et humanitaire ne manque pas et l’association des Amis du Val d’Ifrane pour la protection de l’environnement et la promotion de l’écotourisme ne déroge pas à la tradition et célèbre cette année la quatrième édition de son opération Iftar Ramadan au siège de son Centre de Développement des Compétences Féminines d’Ifrane situé à Hay Salam. Reportage.

En effet, depuis le deuxième jour de ce mois sacré du Ramadan de piété, des volontaires actifs au sein de l’association s’affairent à la préparation et la distribution des repas du Ftour ainsi qu’à la mise en place du dispositif pour la rupture du jeûne. Une opération non sans importance puisque ce n’est pas moins de 120 repas qui sont distribués chaque jour à des personnes nécessiteuses.

Des paniers-repas conçus pour 1 à 6 personnes qui contiennent l’essentiel: Harira, pain, œufs, dattes. Le « personnel » qui prépare ces repas chaque jour dans une cuisine plus au moins bien équipée se compose d’une chef cuisinier plus une assistante, c’est un travail professionnel, méthodique et hygiénique auquel l’association tient beaucoup car, selon la Directrice volontaire du centre et membre de l’association, « c’est dans nos traditions musulmanes et marocaines de faire en sorte que ce que nous donnons pendant ce mois de Ramadan, nous le donnons comme si nous le préparions chez nous, avec le même amour, la même passion et le même intérêt que si nous le servions à notre famille »,

« L’idée nous est venue en 2012, on a commencé à préparer le ftour pour 60 personnes ». Depuis, l’association a fait du chemin… « Cette année, on devrait aboutir à 120 repas », précise Dalila Benlachguer, vice-présidente de l’association. « Le volontariat c’est dans le sang, on aime faire la bienfaisance surtout pour les gens dans le besoin, notre travail consiste avant tout à aider et soutenir ces Gens », rappelle-t-elle..

Mohammed drihem