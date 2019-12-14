كلمة تأبينية في حق الراحل الشاعر محمد لقاح المشمول برحمة الله أسكنه المولى عز وجل فسيح جناته :

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كلمة تأبينية

في حق الراحل الشاعر محمد لقاح المشمول برحمة الله أسكنه المولى عز وجل فسيح جناته :

النزلة الأولى..

سلام على روحك،

تلاوة ماتعة كرما لنزولك،

صاح السؤال ..

وطوقك الثبات،

فحَسُنَ مَنْطِقُكَ،

أنعم بلقاء الكريم..

في رياض قبرك.

عملك الصالح ،

قبضة أنس ..

من تراب آدم يحضنك.

عودتك من الفكر إلى الذكر ،

مشكاة تنورك.

طوبى للمخلصين..

للغة الضاد،

حرفها علم أمر يرصعك.

باني جنان التوسعة،

والنور الصافي..

بحسن ظنك،

يقربك