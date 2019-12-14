كلمة تأبينية في حق الراحل الشاعر محمد لقاح المشمول برحمة الله أسكنه المولى عز وجل فسيح جناته :
كلمة تأبينية
في حق الراحل الشاعر محمد لقاح المشمول برحمة الله أسكنه المولى عز وجل فسيح جناته :
النزلة الأولى..
سلام على روحك،
تلاوة ماتعة كرما لنزولك،
صاح السؤال ..
وطوقك الثبات،
فحَسُنَ مَنْطِقُكَ،
أنعم بلقاء الكريم..
في رياض قبرك.
عملك الصالح ،
قبضة أنس ..
من تراب آدم يحضنك.
عودتك من الفكر إلى الذكر ،
مشكاة تنورك.
طوبى للمخلصين..
للغة الضاد،
حرفها علم أمر يرصعك.
باني جنان التوسعة،
والنور الصافي..
بحسن ظنك،
يقربك
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